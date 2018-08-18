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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2197219821992200

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1107
Висота стель
4%
45
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
236
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
171
Всього голосів : 1107
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:55

  Чукча2 написав:Эмиграция мозгов. ITшники стремительно разъезжаются из Украины.

«Им слишком много нашего военкомата и не хватает стабильности. Не мне рассказывать, как замечательно живем и как относятся к нынешним реалиям господа программисты. Учитывая, что у них профессия довольно универсальная, они себя могут найти везде. При этом понимая, что в других странах они будут получать меньше. 5 тыс. евро в Украине и 5 тыс. евро в Польше — это две большие разницы. С вычетом налогов. С другой стороны, получить кредит на жилье в той же Польше им легче и быстрее, и качественнее по соотношению цена-качество, чем наши родные апартаменты», — говорит HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. К этим причинам можно добавить и то, что многие просто не видят в Украине для себя перспектив дальнейшего карьерного роста.

https://korrespondent.net/ukraine/40181 ... yz-ukrayny

При зп в 5 койро накуя брать кредит чтоб купить квартиру в Киеве?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:С другой стороны, получить кредит на жилье в той же Польше им легче и быстрее, и качественнее по соотношению цена-качество, чем наши родные апартаменты»

Сразу вспоминаю фотки польских "кавалирок" Флая
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:08

  Чукча2 написав:Эмиграция мозгов. ITшники стремительно разъезжаются из Украины.

«Им слишком много нашего военкомата и не хватает стабильности. Не мне рассказывать, как замечательно живем и как относятся к нынешним реалиям господа программисты. Учитывая, что у них профессия довольно универсальная, они себя могут найти везде. При этом понимая, что в других странах они будут получать меньше. 5 тыс. евро в Украине и 5 тыс. евро в Польше — это две большие разницы. С вычетом налогов. С другой стороны, получить кредит на жилье в той же Польше им легче и быстрее, и качественнее по соотношению цена-качество, чем наши родные апартаменты», — говорит HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. К этим причинам можно добавить и то, что многие просто не видят в Украине для себя перспектив дальнейшего карьерного роста.

https://korrespondent.net/ukraine/40181 ... yz-ukrayny


Извините, но это примитивный вброс корреспондента, зачем постить всякую х...ю? 5 килоевро - у одного из сотни в IT. Это зарплата топов, что в аутсорсе, что нет. Например, IT директора крупного предприятия, где количество работников исчисляется как минимум четырехзначным числом. И Польша этим людям нафиг не нужна.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:12

  antey1969 написав:
  kingkongovets написав:
слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики
самый показательный пример - паркоместа
их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы
точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры
с приветом, кэп

Стоимость м2 подземных! паркомест должна быть как минимум вдвое ниже прайса (отнимаем коммуникации, фасады и межквартирные перекрытия) на м2 квартиры, тогда их будут брать.
Это как поставить 100 грн в час на стоянке около метро Святошино и удивляться: "так бл, стоит пустая, наверно никому стоянки не нужны"
Двор при таких условиях делаем закрытым для проезда. ВСе!


я не силен в строительстве, но со слов манагера из нормального ОП нормального застройщика. на мой вопрос о цене паркинга--прозвучал ответ что сделать подземный паркинг это дорого. А правильный ПОДЗЕМНЫЙ паркинг под домом сделать --это ОЧЕНЬ дорого.

асфальтированную площадку на улице обнесенную сеткой рабицей или забором из профнастила попрошу паркингом не называть
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:14

  Mazay256 написав:
  Чукча2 написав:Эмиграция мозгов. ITшники стремительно разъезжаются из Украины.

«Им слишком много нашего военкомата и не хватает стабильности. Не мне рассказывать, как замечательно живем и как относятся к нынешним реалиям господа программисты. Учитывая, что у них профессия довольно универсальная, они себя могут найти везде. При этом понимая, что в других странах они будут получать меньше. 5 тыс. евро в Украине и 5 тыс. евро в Польше — это две большие разницы. С вычетом налогов. С другой стороны, получить кредит на жилье в той же Польше им легче и быстрее, и качественнее по соотношению цена-качество, чем наши родные апартаменты», — говорит HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. К этим причинам можно добавить и то, что многие просто не видят в Украине для себя перспектив дальнейшего карьерного роста.

https://korrespondent.net/ukraine/40181 ... yz-ukrayny


Извините, но это примитивный вброс корреспондента, зачем постить всякую х...ю? 5 килоевро - у одного из сотни в IT. Это зарплата топов, что в аутсорсе, что нет. Например, IT директора крупного предприятия, где количество работников исчисляется как минимум четырехзначным числом. И Польша этим людям нафиг не нужна.

Это понятно.
Цифру 5 куе можно пропустить, она просто для значимости.
А вот слово "военкомат" имеет весьма большое влияние на молодых айтишников.
И не только айтишников.
Среди моих знакомых есть две семьи, которые отправили парнишек за рубеж в основном по причине неуемной навязчивости военкомата
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:16

  Жека79 написав:со слов манагера из нормального ОП нормального застройщика. на мой вопрос о цене паркинга--прозвучал ответ что сделать подземный паркинг это дорого. А правильный ПОДЗЕМНЫЙ паркинг под домом сделать --это ОЧЕНЬ дорого.


Он как-то озвучил критерии правильности подземного паркинга?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:19

  Жека79 написав:
  antey1969 написав:
  kingkongovets написав:
слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики
самый показательный пример - паркоместа
их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы
точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры
с приветом, кэп

Стоимость м2 подземных! паркомест должна быть как минимум вдвое ниже прайса (отнимаем коммуникации, фасады и межквартирные перекрытия) на м2 квартиры, тогда их будут брать.
Это как поставить 100 грн в час на стоянке около метро Святошино и удивляться: "так бл, стоит пустая, наверно никому стоянки не нужны"
Двор при таких условиях делаем закрытым для проезда. ВСе!


я не силен в строительстве, но со слов манагера из нормального ОП нормального застройщика. на мой вопрос о цене паркинга--прозвучал ответ что сделать подземный паркинг это дорого. А правильный ПОДЗЕМНЫЙ паркинг под домом сделать --это ОЧЕНЬ дорого.

асфальтированную площадку на улице обнесенную сеткой рабицей или забором из профнастила попрошу паркингом не называть

Асфальтированная площадка для паркинга? Та Вы шо?! Изыди, антихрист!
На месте двух таких можно еще одну 400-квартирную свечку лупануть
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:19

  Mazay256 написав:
  Чукча2 написав:Эмиграция мозгов. ITшники стремительно разъезжаются из Украины.

«Им слишком много нашего военкомата и не хватает стабильности. Не мне рассказывать, как замечательно живем и как относятся к нынешним реалиям господа программисты. Учитывая, что у них профессия довольно универсальная, они себя могут найти везде. При этом понимая, что в других странах они будут получать меньше. 5 тыс. евро в Украине и 5 тыс. евро в Польше — это две большие разницы. С вычетом налогов. С другой стороны, получить кредит на жилье в той же Польше им легче и быстрее, и качественнее по соотношению цена-качество, чем наши родные апартаменты», — говорит HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. К этим причинам можно добавить и то, что многие просто не видят в Украине для себя перспектив дальнейшего карьерного роста.

https://korrespondent.net/ukraine/40181 ... yz-ukrayny


Извините, но это примитивный вброс корреспондента, зачем постить всякую х...ю? 5 килоевро - у одного из сотни в IT. Это зарплата топов, что в аутсорсе, что нет. Например, IT директора крупного предприятия, где количество работников исчисляется как минимум четырехзначным числом. И Польша этим людям нафиг не нужна.

Зараз з Польщі запрошують розглядати вакансії на 16..20К PLN, по схемі В2В буде після податків 13К..16К PLN, що в переводі на євро 3К ...3.7К на руки.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 жов, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:19

  Жека79 написав:
  antey1969 написав:Стоимость м2 подземных! паркомест должна быть как минимум вдвое ниже прайса (отнимаем коммуникации, фасады и межквартирные перекрытия) на м2 квартиры, тогда их будут брать.
Это как поставить 100 грн в час на стоянке около метро Святошино и удивляться: "так бл, стоит пустая, наверно никому стоянки не нужны"
Двор при таких условиях делаем закрытым для проезда. ВСе!


я не силен в строительстве, но со слов манагера из нормального ОП нормального застройщика. на мой вопрос о цене паркинга--прозвучал ответ что сделать подземный паркинг это дорого. А правильный ПОДЗЕМНЫЙ паркинг под домом сделать --это ОЧЕНЬ дорого.

асфальтированную площадку на улице обнесенную сеткой рабицей или забором из профнастила попрошу паркингом не называть

Так и есть. Подземный паркинг - это дорого и метр в нем редко когда продают дешевле, чем метр квартиры в этом же доме. В паркинге половина площади - это проезды, въезды/выезды - их не продашь. Надо потратиться на системы вентиляции и пожаротушения. Поэтому если паркоместо площадью 12-14 метров стоит в переделах 15ки - надо брать не задумываясь.
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