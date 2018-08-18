Додано: Сер 03 жов, 2018 18:33

airmax78 написав: Жека79 написав: Alex3 написав: Всем привет! Проинвестировал в смарт 31м2 в жк Республика.. Надеюсь сделать

небольшую перепланировку и получить маленькую однушку с раздельными кухней (12-13м2) и комнатой 12м2 (планировка позволяет). Купил для мамы, но и вариант "под аренду" не исключаю. Обошлось это чудо в 30700$, потом надо будет доплатить еще 2%. Всем привет! Проинвестировал в смарт 31м2 в жк Республика.. Надеюсь сделатьнебольшую перепланировку и получить маленькую однушку с раздельными кухней (12-13м2) и комнатой 12м2 (планировка позволяет). Купил для мамы, но и вариант "под аренду" не исключаю. Обошлось это чудо в 30700$, потом надо будет доплатить еще 2%.



по штуке за квадрат??? . а когда сдача? по штуке за квадрат???. а когда сдача?

Капец... Сравниваю с ценами начала прошлого года - надо было покупать на все деньги и все, что можно было купить. Капец... Сравниваю с ценами начала прошлого года - надо было покупать на все деньги и все, что можно было купить.

Да, в моем районе (ВДНХ) цены подросли. Точнее, пропали более доступные варианты. Не знаю, сколько стоили однухи в Лико и Венеции на старте, но думаю, где-то в районе 30-35штук за 40 метров. В Standard One полноценных однушек было очень мало и предлагали их на старте за 50штук (с ремонтом и мебелью на кухне). Сейчас там только смарт квартиры - 30метров за 42штуки+, не позволяющие сделать перепланировку. По факту, в Республике сейчас было лучшее предложение. Почему было - потому что выбора однушек в первой очереди уже почти нет. Я взял там, потому что мне подходит локация - 10 минут пешком до метро (обещают сделать дорогу, тогда будет 7-8 минут). Ну и если они сделают хотя бы 70% того, что обещают + откроется когда-нибудь готовый ТРЦ "Республика", то конкуренты будут курить в сторонке. Сейчас по цене в этом районе конкурирует только Эврика, но она меня не интересует.. p.s. Там есть уже один готовый дом, по моим ощущениям - внутри не хуже, чем в Браме. Местами даже симпатичнее.. Да, забыл, хотел рассмотреть еще Parkland и Новую Англию. Внутри комплекса в Parkland сделали весьма недурно, в Новой Англии - пока сложно сказать.. Но когда прошелся от них до метро Васильковская (ближайшее метро) - понял, что это дно. Дорога узкая, стремная, поток машин сумасшедший. Жесть, короче.. А стоит или столько же, или дороже.