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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2203220422052206>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1110
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
237
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1110
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:02

antey1969
А коли буде замовлено і зїдено рошенівський торт чи краватка?
Чи Ви Трибека 2?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Во всем мире "чистильщики обуви" основные инвесторы в госдолг (напрямую или через ПИФы, пенсионные фонды и лайфовые страховые компании). Потому что низкий риск. И у нас так будет.

а сколько их там, в США, погорело во время кризиса 2008 г? с их инвестициями в ЦБ и ПФ? И у нас так будет?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:24

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Во всем мире "чистильщики обуви" основные инвесторы в госдолг (напрямую или через ПИФы, пенсионные фонды и лайфовые страховые компании). Потому что низкий риск. И у нас так будет.

а сколько их там, в США, погорело во время кризиса 2008 г? с их инвестициями в ЦБ и ПФ? И у нас так будет?

Мы все умрем. Все что мы делаем лишено смысла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:29

airmax78 слился
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:33

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:
  Alex3 написав:Всем привет! Проинвестировал в смарт 31м2 в жк Республика.. Надеюсь сделать
небольшую перепланировку и получить маленькую однушку с раздельными кухней (12-13м2) и комнатой 12м2 (планировка позволяет). Купил для мамы, но и вариант "под аренду" не исключаю. Обошлось это чудо в 30700$, потом надо будет доплатить еще 2%.


по штуке за квадрат??? :shock: . а когда сдача?

Капец... Сравниваю с ценами начала прошлого года - надо было покупать на все деньги и все, что можно было купить.

Да, в моем районе (ВДНХ) цены подросли. Точнее, пропали более доступные варианты. Не знаю, сколько стоили однухи в Лико и Венеции на старте, но думаю, где-то в районе 30-35штук за 40 метров. В Standard One полноценных однушек было очень мало и предлагали их на старте за 50штук (с ремонтом и мебелью на кухне). Сейчас там только смарт квартиры - 30метров за 42штуки+, не позволяющие сделать перепланировку. По факту, в Республике сейчас было лучшее предложение. Почему было - потому что выбора однушек в первой очереди уже почти нет. Я взял там, потому что мне подходит локация - 10 минут пешком до метро (обещают сделать дорогу, тогда будет 7-8 минут). Ну и если они сделают хотя бы 70% того, что обещают + откроется когда-нибудь готовый ТРЦ "Республика", то конкуренты будут курить в сторонке. Сейчас по цене в этом районе конкурирует только Эврика, но она меня не интересует.. p.s. Там есть уже один готовый дом, по моим ощущениям - внутри не хуже, чем в Браме. Местами даже симпатичнее.. Да, забыл, хотел рассмотреть еще Parkland и Новую Англию. Внутри комплекса в Parkland сделали весьма недурно, в Новой Англии - пока сложно сказать.. Но когда прошелся от них до метро Васильковская (ближайшее метро) - понял, что это дно. Дорога узкая, стремная, поток машин сумасшедший. Жесть, короче.. А стоит или столько же, или дороже.
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:46

  Alex3 написав:Да, в моем районе (ВДНХ) цены подросли. Точнее, пропали более доступные варианты.


это не только в вашем районе.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Зараз з Польщі запрошують розглядати вакансії на 16..20К PLN, по схемі В2В буде після податків 13К..16К PLN, що в переводі на євро 3К ...3.7К на руки.

чтому нє йидєш?
скилькы зараз маеш сыдячы у напивпидвали???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ривер - это не ПОХ - сколько повторять? Все что по правую сторону от Днепровской набережной (если смотреть в сторону Южного моста) относится к Левопечерскому району.

адессит, жги исчо!!!
Зображення
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:себестоимость строительства, понятное дело, секретнейший секрет

себестоимость ковбасы вам производители раскрывают?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:40

  airmax78 написав:Согласен. Девелоперы заинтересованы только в одном: максимизации своей прибыли. Рассчитывать на то, что они сами будут думать об инфраструктуре и делать все, чтобы будущим жильцам жилось комфортно, "потому что им ведь за это деньги платят" - наивно.
Покупателей, судя по голосовалке, интересует только цена и локейшн. Все остальное - до сраки. (пункт "качество строительства" - просто смешно читать).

Ну вас качеством строительства точно не взять. Главное моп и фасад, а 300 кв в парадном из газобетона, ну то такэ. Кстати, ведь ещё недавно Покровский Посад был воу воу, по вашим словам. И фасад керамо, и кондёры в сетках, и моп в мраморе, и мальчики в костюмах, но вот вчера/позавчера Вы заявили, что оказвается по сравнению с Гринвилем (2 очередь ПП, если кто не знает) ПП уже убог. Так никогда гонку не выиграть :mrgreen: Но вот незадача, в Гринвиле да двадцатки квартир на этаже
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