antey1969
А коли буде замовлено і зїдено рошенівський торт чи краватка?
Чи Ви Трибека 2?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:02
antey1969
А коли буде замовлено і зїдено рошенівський торт чи краватка?
Чи Ви Трибека 2?
Всім процвітання!
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а сколько их там, в США, погорело во время кризиса 2008 г? с их инвестициями в ЦБ и ПФ? И у нас так будет?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:24
Мы все умрем. Все что мы делаем лишено смысла.
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:29
airmax78 слился
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:33
Да, в моем районе (ВДНХ) цены подросли. Точнее, пропали более доступные варианты. Не знаю, сколько стоили однухи в Лико и Венеции на старте, но думаю, где-то в районе 30-35штук за 40 метров. В Standard One полноценных однушек было очень мало и предлагали их на старте за 50штук (с ремонтом и мебелью на кухне). Сейчас там только смарт квартиры - 30метров за 42штуки+, не позволяющие сделать перепланировку. По факту, в Республике сейчас было лучшее предложение. Почему было - потому что выбора однушек в первой очереди уже почти нет. Я взял там, потому что мне подходит локация - 10 минут пешком до метро (обещают сделать дорогу, тогда будет 7-8 минут). Ну и если они сделают хотя бы 70% того, что обещают + откроется когда-нибудь готовый ТРЦ "Республика", то конкуренты будут курить в сторонке. Сейчас по цене в этом районе конкурирует только Эврика, но она меня не интересует.. p.s. Там есть уже один готовый дом, по моим ощущениям - внутри не хуже, чем в Браме. Местами даже симпатичнее.. Да, забыл, хотел рассмотреть еще Parkland и Новую Англию. Внутри комплекса в Parkland сделали весьма недурно, в Новой Англии - пока сложно сказать.. Но когда прошелся от них до метро Васильковская (ближайшее метро) - понял, что это дно. Дорога узкая, стремная, поток машин сумасшедший. Жесть, короче.. А стоит или столько же, или дороже.
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:46
это не только в вашем районе.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чтому нє йидєш?
скилькы зараз маеш сыдячы у напивпидвали???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
адессит, жги исчо!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
себестоимость ковбасы вам производители раскрывают?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:40
Ну вас качеством строительства точно не взять. Главное моп и фасад, а 300 кв в парадном из газобетона, ну то такэ. Кстати, ведь ещё недавно Покровский Посад был воу воу, по вашим словам. И фасад керамо, и кондёры в сетках, и моп в мраморе, и мальчики в костюмах, но вот вчера/позавчера Вы заявили, что оказвается по сравнению с Гринвилем (2 очередь ПП, если кто не знает) ПП уже убог. Так никогда гонку не выиграть Но вот незадача, в Гринвиле да двадцатки квартир на этаже
|