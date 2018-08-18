Додано: Сер 03 жов, 2018 19:59

kingkongovets написав: слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики

самый показательный пример - паркоместа

их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы

точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры

с приветом, кэп слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономикисамый показательный пример - паркоместаих не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворыточно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктурыс приветом, кэп

Почему в условиях рыночной экономики дании увидеть аналог мордора на задворках копенгагена невозможно?ПСВозвращаюсь к вопросу парковок и застройщиков. Приезжаю в оп варшавского +, если кто не знает опишу в двух словах. В каждом доме 400 квртир, парковок нет вообще, то есть нет даже отдельностоящего паркинга. На мой вопрос почему нет паркинга манагер отвечает мол по 15 куе подземный не продать, а отдельностоящий продавать долго, пусть паркуют у ретровиля за бабки ночью. Я говорю, что свободолюбивый украинец не будет ходить 500 метров, и что вафли всему, где беспрепятственно можно будет заехать на авто. Ответ манагера (то есть представителя застройщика) поверг в шок - "та пох, пусть сами потом разбираются"!