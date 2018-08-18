Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Про пожарные лифты в районе незадымляемой лестницы улыбнуло. Микола - пожарные лифты - пережиток недалекого прошлого. Их теперь даже в элитке редко встретишь.
улыбнуло, у меня в доме есть и пожарный лифт с прямым выходом на улицу(через тамбур) в р-не незадымляемой лестницы, и пожарная вытяжная вентиляция на этаже, и датчики в квартире которые хрен допускают демонтировать, и 3 лифта на 5 квартир на этаже, при этом дом далеко не элит...наверное дом сильно устаревший...введен в эксплуатацию в конце 2010го...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики самый показательный пример - паркоместа их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры с приветом, кэп
Почему в условиях рыночной экономики дании увидеть аналог мордора на задворках копенгагена невозможно?
ПС Возвращаюсь к вопросу парковок и застройщиков. Приезжаю в оп варшавского +, если кто не знает опишу в двух словах. В каждом доме 400 квртир, парковок нет вообще, то есть нет даже отдельностоящего паркинга. На мой вопрос почему нет паркинга манагер отвечает мол по 15 куе подземный не продать, а отдельностоящий продавать долго, пусть паркуют у ретровиля за бабки ночью. Я говорю, что свободолюбивый украинец не будет ходить 500 метров, и что вафли всему, где беспрепятственно можно будет заехать на авто. Ответ манагера (то есть представителя застройщика) поверг в шок - "та пох, пусть сами потом разбираются"!
airmax78 написав:Согласен. Девелоперы заинтересованы только в одном: максимизации своей прибыли. Рассчитывать на то, что они сами будут думать об инфраструктуре и делать все, чтобы будущим жильцам жилось комфортно, "потому что им ведь за это деньги платят" - наивно. Покупателей, судя по голосовалке, интересует только цена и локейшн. Все остальное - до сраки. (пункт "качество строительства" - просто смешно читать).
Ну вас качеством строительства точно не взять. Главное моп и фасад, а 300 кв в парадном из газобетона, ну то такэ. Кстати, ведь ещё недавно Покровский Посад был воу воу, по вашим словам. И фасад керамо, и кондёры в сетках, и моп в мраморе, и мальчики в костюмах, но вот вчера/позавчера Вы заявили, что оказвается по сравнению с Гринвилем (2 очередь ПП, если кто не знает) ПП уже убог. Так никогда гонку не выиграть Но вот незадача, в Гринвиле да двадцатки квартир на этаже
Я ошибался. ПП был воу-воу на фоне Голосеево. А сейчас даже на фоне Гринвилля выглядит так себе. А кто не ошибался? Ну, может, кроме Конговца и Прохожего? Главное же вовремя признать ошибку. Да даже с опозданием - главное признать. Чтобы не повторять.
airmax78 написав:Про пожарные лифты в районе незадымляемой лестницы улыбнуло. Микола - пожарные лифты - пережиток недалекого прошлого. Их теперь даже в элитке редко встретишь.
улыбнуло, у меня в доме есть и пожарный лифт с прямым выходом на улицу(через тамбур) в р-не незадымляемой лестницы, и пожарная вытяжная вентиляция на этаже, и датчики в квартире которые хрен допускают демонтировать, и 3 лифта на 5 квартир на этаже, при этом дом далеко не элит...наверное дом сильно устаревший...введен в эксплуатацию в конце 2010го...
В Годосухе все в точности также. Не понимаю почему ее здесь иначе как УГ не называют.