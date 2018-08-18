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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2203220422052206

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1110
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
237
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1110
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Про пожарные лифты в районе незадымляемой лестницы улыбнуло. Микола - пожарные лифты - пережиток недалекого прошлого. Их теперь даже в элитке редко встретишь.

улыбнуло, у меня в доме есть и пожарный лифт с прямым выходом на улицу(через тамбур) в р-не незадымляемой лестницы, и пожарная вытяжная вентиляция на этаже, и датчики в квартире которые хрен допускают демонтировать, и 3 лифта на 5 квартир на этаже, при этом дом далеко не элит...наверное дом сильно устаревший...введен в эксплуатацию в конце 2010го... 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:59

  kingkongovets написав:слив - это говорить о каком то "социальном заказе" в условиях рыночной экономики
самый показательный пример - паркоместа
их не строят потому шо спроса нет, а потом паркуются на газонах и детских площадках, кляня застройщиков за маленькие дворы
точно так же покупают котлованы без школ и детсадов шоп сэкономить, а потом возмущаются шо нет инфраструктуры
с приветом, кэп

Почему в условиях рыночной экономики дании увидеть аналог мордора на задворках копенгагена невозможно?

ПС
Возвращаюсь к вопросу парковок и застройщиков. Приезжаю в оп варшавского +, если кто не знает опишу в двух словах. В каждом доме 400 квртир, парковок нет вообще, то есть нет даже отдельностоящего паркинга. На мой вопрос почему нет паркинга манагер отвечает мол по 15 куе подземный не продать, а отдельностоящий продавать долго, пусть паркуют у ретровиля за бабки ночью. Я говорю, что свободолюбивый украинец не будет ходить 500 метров, и что вафли всему, где беспрепятственно можно будет заехать на авто. Ответ манагера (то есть представителя застройщика) поверг в шок - "та пох, пусть сами потом разбираются"!
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:01

  hume написав:
  airmax78 написав:Согласен. Девелоперы заинтересованы только в одном: максимизации своей прибыли. Рассчитывать на то, что они сами будут думать об инфраструктуре и делать все, чтобы будущим жильцам жилось комфортно, "потому что им ведь за это деньги платят" - наивно.
Покупателей, судя по голосовалке, интересует только цена и локейшн. Все остальное - до сраки. (пункт "качество строительства" - просто смешно читать).

Ну вас качеством строительства точно не взять. Главное моп и фасад, а 300 кв в парадном из газобетона, ну то такэ. Кстати, ведь ещё недавно Покровский Посад был воу воу, по вашим словам. И фасад керамо, и кондёры в сетках, и моп в мраморе, и мальчики в костюмах, но вот вчера/позавчера Вы заявили, что оказвается по сравнению с Гринвилем (2 очередь ПП, если кто не знает) ПП уже убог. Так никогда гонку не выиграть :mrgreen: Но вот незадача, в Гринвиле да двадцатки квартир на этаже

Я ошибался. ПП был воу-воу на фоне Голосеево. А сейчас даже на фоне Гринвилля выглядит так себе. А кто не ошибался? Ну, может, кроме Конговца и Прохожего? Главное же вовремя признать ошибку. Да даже с опозданием - главное признать. Чтобы не повторять.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:04

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Ривер - это не ПОХ - сколько повторять? Все что по правую сторону от Днепровской набережной (если смотреть в сторону Южного моста) относится к Левопечерскому району.

адессит, жги исчо!!!
Зображення

Ваша реакция для меня бесценна и каждый раз приятно неожиданна. Правда Ваганычу сейчас не до смеха.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:06

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Про пожарные лифты в районе незадымляемой лестницы улыбнуло. Микола - пожарные лифты - пережиток недалекого прошлого. Их теперь даже в элитке редко встретишь.

улыбнуло, у меня в доме есть и пожарный лифт с прямым выходом на улицу(через тамбур) в р-не незадымляемой лестницы, и пожарная вытяжная вентиляция на этаже, и датчики в квартире которые хрен допускают демонтировать, и 3 лифта на 5 квартир на этаже, при этом дом далеко не элит...наверное дом сильно устаревший...введен в эксплуатацию в конце 2010го... 8)

В Годосухе все в точности также. Не понимаю почему ее здесь иначе как УГ не называют.
airmax78
 
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