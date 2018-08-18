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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2206220722082209>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1110
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
237
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1110
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:14

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:гы-гы
Я не Макс, был там несколько раз в гостях и периодически проезжаю по Голосеевской от гостишки Мир на выезд на Борисполь, Я бы оценил на твердую "1+"! 8) 8)

Не объективно от слова совсем. Как тогда оценивать Виноградарь, Борщагу, Теремки, не говоря уже о Трое?

Теремки норм:) 20 минут на метро до центра. Через пару лет откроется самый большой ТРЦ в Украине, Sportlife с бассейном и тд.. Теремки теперь буду защищать:) p.s. Эпицентр, Магеллан, Метро - уже в пешей доступности от метро.. Кстати, Ягуар и Land Rover открыли автосалоны рядом с жк Республика..
Востаннє редагувалось Alex3 в Сер 03 жов, 2018 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:16

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Под жёлтыми домами на г сталинграда 12 находится ахренеть большие гаражи (мест 300), уже массово устанавливают счётчики. Но там гаражи, с ролетиками, изначально шедшие с электрофикацией

Кстати ПРАВИЛЬНЫЕ подземные паркинги должны быть с принудительной вентиляцией с контролем влажности и температуры, а это ОЧЕНЬ ДОРОГО в строительстве и в обслуживании тоже. У моего товарища в подземном паркинге "с ролетой и электрофикацией" авто стоимостью овер 90куе неслабо подгнило "изнутри" за 6 лет, ибо сыро осенью-зимой а это самый ппц зимой для оттаившего за ночь авто...

Да, слышал о таком

Для меня это факт, лучше хранить авто осенью/зимой на улице чем в сыром подземном паркинге(которых 99%), а еще лучше круглогодично под навесом на улице 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Старый район – новый район: где и как жить по-киевски

https://bigkiev.com.ua/content/staryy-r ... po-kievski
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:24

  hume написав:
  remark написав:
А что там с ценами у плюсанутых, по чем дешевеющий метр?

Самое интересное - 20/21 кгрн за метр однухи, и это не самый дорогой ценник. Квартира от 30 куе, сдача когда то там
Посмотрел на карте, я не ошибся, там реально час пешком топать до ближайшего метро? Нафига такое счастье за 20/21к за метр?
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:28

  kingkongovets написав:Старый район – новый район: где и как жить по-киевски

https://bigkiev.com.ua/content/staryy-r ... po-kievski

Как-то сумбурно, в основном про "ниже ватерлинии"(с) и ни слова про Серебряную милю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:32

  Alex3 написав:
  hume написав:
  remark написав:
А что там с ценами у плюсанутых, по чем дешевеющий метр?

Самое интересное - 20/21 кгрн за метр однухи, и это не самый дорогой ценник. Квартира от 30 куе, сдача когда то там
Посмотрел на карте, я не ошибся, там реально час пешком топать до ближайшего метро? Нафига такое счастье за 20/21к за метр?

Там продают сказ о метро винградарь
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:34

  hume написав:
  Alex3 написав: Посмотрел на карте, я не ошибся, там реально час пешком топать до ближайшего метро? Нафига такое счастье за 20/21к за метр?

Там продают сказ о метро винградарь

Раньше сказки были о метро на Троещину, теперь о метро на Веник.
Да, мельчают сказочники... мельчают
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:57

  Alex3 написав:
  hume написав:
  remark написав:
А что там с ценами у плюсанутых, по чем дешевеющий метр?

Самое интересное - 20/21 кгрн за метр однухи, и это не самый дорогой ценник. Квартира от 30 куе, сдача когда то там
Посмотрел на карте, я не ошибся, там реально час пешком топать до ближайшего метро? Нафига такое счастье за 20/21к за метр?


20 минут в автобусе до метро Оболонь
20 минут в тралике до метро Нивки

пока достроят - будет 5 минут до своего метро

25 минут на авто до Шулявки-Индустриальный
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:02

Посмотрел на карте, я не ошибся, там реально час пешком топать до ближайшего метро? Нафига такое счастье за 20/21к за метр?[/quote]

20 минут в автобусе до метро Оболонь
20 минут в тралике до метро Нивки

пока достроят - будет 5 минут до своего метро

25 минут на авто до Шулявки-Индустриальный[/quote]

Это предложение выглядит, как полная ..опа, на фоне KANовского ЖК Республика в 10мин от метро Теремки..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:11

  Alex3 написав:Это предложение выглядит, как полная ..опа, на фоне KANовского ЖК Республика в 10мин от метро Теремки..


как раз обсуждают ваше хваленое голосеево, Теремки еще дальше.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1017211.0

П.С. Республика как минимум в полтора раза дороже !!!

По килобаксу лучше уже брать ЖК Старт на Лукьяновке.
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