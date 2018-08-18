Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:гы-гы Я не Макс, был там несколько раз в гостях и периодически проезжаю по Голосеевской от гостишки Мир на выезд на Борисполь, Я бы оценил на твердую "1+"!
Не объективно от слова совсем. Как тогда оценивать Виноградарь, Борщагу, Теремки, не говоря уже о Трое?
Теремки норм:) 20 минут на метро до центра. Через пару лет откроется самый большой ТРЦ в Украине, Sportlife с бассейном и тд.. Теремки теперь буду защищать:) p.s. Эпицентр, Магеллан, Метро - уже в пешей доступности от метро.. Кстати, Ягуар и Land Rover открыли автосалоны рядом с жк Республика..
Востаннє редагувалось Alex3 в Сер 03 жов, 2018 21:28, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Под жёлтыми домами на г сталинграда 12 находится ахренеть большие гаражи (мест 300), уже массово устанавливают счётчики. Но там гаражи, с ролетиками, изначально шедшие с электрофикацией
Кстати ПРАВИЛЬНЫЕ подземные паркинги должны быть с принудительной вентиляцией с контролем влажности и температуры, а это ОЧЕНЬ ДОРОГО в строительстве и в обслуживании тоже. У моего товарища в подземном паркинге "с ролетой и электрофикацией" авто стоимостью овер 90куе неслабо подгнило "изнутри" за 6 лет, ибо сыро осенью-зимой а это самый ппц зимой для оттаившего за ночь авто...
Да, слышал о таком
Для меня это факт, лучше хранить авто осенью/зимой на улице чем в сыром подземном паркинге(которых 99%), а еще лучше круглогодично под навесом на улице
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский