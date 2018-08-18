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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2206220722082209

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1110
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
237
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1110
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как я и говорил осенью о росте цен не будет писать только ленивый.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:13

  Оранжевый-хит сезона написав:Как я и говорил осенью о росте цен не будет писать только ленивый.


Как я и говорил - ты ебанько с синдромом прорицателя
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 2206220722082209
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