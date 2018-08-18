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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:00
Как я и говорил осенью о росте цен не будет писать только ленивый.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 03 жов, 2018 23:13
Оранжевый-хит сезона написав:
Как я и говорил осенью о росте цен не будет писать только ленивый.
Как я и говорил - ты ебанько с синдромом прорицателя
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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