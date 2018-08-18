Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Все. Кан не витримав. - 20%%%%%% в жовтні! Зараз і решта посипеться. І знову будемо обговорювати "Шо? Па 550 за квадрат і до метро 1 км? 18 куе в Патріотиці? Хай шукають лошар. Буде па 250!"
hume написав:Возвращаюсь к вопросу парковок и застройщиков. Приезжаю в оп варшавского +, если кто не знает опишу в двух словах. В каждом доме 400 квртир, парковок нет вообще, то есть нет даже отдельностоящего паркинга. На мой вопрос почему нет паркинга манагер отвечает мол по 15 куе подземный не продать, а отдельностоящий продавать долго, пусть паркуют у ретровиля за бабки ночью. Я говорю, что свободолюбивый украинец не будет ходить 500 метров, и что вафли всему, где беспрепятственно можно будет заехать на авто. Ответ манагера (то есть представителя застройщика) поверг в шок - "та пох, пусть сами потом разбираются"!
Они УЖЕ запарковали все велодорожки.
Мне почему-то нравится жить на венике, там тихо и хороший лес рядом, но, если честно, ездить в центр на работу уже задолбался. Вот думаю, менять работу или квартиру?
Первый написав:Все. Кан не витримав. - 20%%%%%% в жовтні! Зараз і решта посипеться. І знову будемо обговорювати "Шо? Па 550 за квадрат і до метро 1 км? 18 куе в Патріотиці? Хай шукають лошар. Буде па 250!"