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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2206220722082209

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1110
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
237
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1110
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как я и говорил осенью о росте цен не будет писать только ленивый.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 07:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все. Кан не витримав. - 20%%%%%% в жовтні! Зараз і решта посипеться. І знову будемо обговорювати "Шо? Па 550 за квадрат і до метро 1 км? 18 куе в Патріотиці? Хай шукають лошар. Буде па 250!"
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:28

  Первый написав:Все. Кан не витримав. - 20%%%%%% в жовтні! Зараз і решта посипеться. І знову будемо обговорювати "Шо? Па 550 за квадрат і до метро 1 км? 18 куе в Патріотиці? Хай шукають лошар. Буде па 250!"


На что именно -20%?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:41

  Alex6 написав:
  Alex3 написав:Это предложение выглядит, как полная ..опа, на фоне KANовского ЖК Республика в 10мин от метро Теремки..


как раз обсуждают ваше хваленое голосеево, Теремки еще дальше.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1017211.0

П.С. Республика как минимум в полтора раза дороже !!!

По килобаксу лучше уже брать ЖК Старт на Лукьяновке.

хорошо жить и работать в центре.
дорога занимает до 15 минут
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:48

  hume написав:Возвращаюсь к вопросу парковок и застройщиков. Приезжаю в оп варшавского +, если кто не знает опишу в двух словах. В каждом доме 400 квртир, парковок нет вообще, то есть нет даже отдельностоящего паркинга. На мой вопрос почему нет паркинга манагер отвечает мол по 15 куе подземный не продать, а отдельностоящий продавать долго, пусть паркуют у ретровиля за бабки ночью. Я говорю, что свободолюбивый украинец не будет ходить 500 метров, и что вафли всему, где беспрепятственно можно будет заехать на авто. Ответ манагера (то есть представителя застройщика) поверг в шок - "та пох, пусть сами потом разбираются"!

Они УЖЕ запарковали все велодорожки.

Мне почему-то нравится жить на венике, там тихо и хороший лес рядом, но, если честно, ездить в центр на работу уже задолбался. Вот думаю, менять работу или квартиру?
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:57

  Прохожий написав:Для меня это факт, лучше хранить авто осенью/зимой на улице чем в сыром подземном паркинге(которых 99%), а еще лучше круглогодично под навесом на улице 8)

О, так в Липинке "правильный" паркинг :)

Зображення

Кстати в 4-й очереди все места продали за пару часов :| .
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:07

  Mazay256 написав:
  Первый написав:Все. Кан не витримав. - 20%%%%%% в жовтні! Зараз і решта посипеться. І знову будемо обговорювати "Шо? Па 550 за квадрат і до метро 1 км? 18 куе в Патріотиці? Хай шукають лошар. Буде па 250!"


На что именно -20%?

На ТЕТРИС
Всім процвітання!
Первый
 
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  #<1 ... 2206220722082209
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