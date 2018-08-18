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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:46
Alex3 написав:
Жк Старт - это котлован..
вы просто не умеете жить "с горизонтом планирования в 10-20 лет"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:47
Alex3 написав:
Жк Старт - это котлован.. Квартиры обещают через три года. Дома высокоэтажные в основном (20эт+). Вы уверены, что это стоит обсуждать?:)
Так в центре и надо жить на высоких этажах.
А Республика то что сейчас продается - стоявший хз сколько лет недострой, неизвестно в каком состоянии, на новые очереди наверное даже и котлована еще нету.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:51
Alex6 написав: Alex3 написав:
Жк Старт - это котлован.. Квартиры обещают через три года. Дома высокоэтажные в основном (20эт+). Вы уверены, что это стоит обсуждать?:)
Так в центре и надо жить на высоких этажах.
а при чем тут центр?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:56
kingkongovets написав: Alex6 написав: Alex3 написав:
Жк Старт - это котлован.. Квартиры обещают через три года. Дома высокоэтажные в основном (20эт+). Вы уверены, что это стоит обсуждать?:)
Так в центре и надо жить на высоких этажах.
а при чем тут центр?
Для кого-то и Шулявка - "почти центр". Вы с Прохожим слишком жестко оцениваете локейшн.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 10:13
Alex3 написав: Первый написав:
Это может быть разводняк для тех, кто не мониторит цены. Было уже такое в конце лета..
Ви зацікавлена особа. Вам віри не має. У рекламі сказано -20%%%%. Значить не замануха. Це ж КАН!!! Перший почав демпінгувати!
Всім процвітання!
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Додано: Чет 04 жов, 2018 10:23
Первый написав: Alex3 написав: Первый написав:
Это может быть разводняк для тех, кто не мониторит цены. Было уже такое в конце лета..
Ви зацікавлена особа. Вам віри не має. У рекламі сказано -20%%%%. Значить не замануха. Це ж КАН!!! Перший почав демпінгувати!
Сейчас проверим, тронулся ли лед.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 10:57
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X-Fresh
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:16
Хвилинка юмору.
Альо. ОП Севен? Я тут трьоху на тампере за 30ку продал, лв на кармане, И Я очень подумаю если мне предложите двуху на ето деньги со сдачей в следующем году. Обязательно видовую, не угловую, правильну планировку. И ....
Квартир со сдачей в 2019 нет вообще. И гудок....
Всім процвітання!
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:17
Паркинг в Тетрисе по-прежнему 60 куе за место. Цены на квартиры не изменились. Короче, паркинг в Тетрисе - как естественный барьер против нищебродов типа меня.
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airmax78
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:19
airmax78 написав:
Паркинг в Тетрисе по-прежнему 60 куе за место. Цены на квартиры не изменились. Короче, паркинг в Тетрисе - как естественный барьер против нищебродов типа меня.
И зачем этот дешевый развод? Я этого не понимаю..
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Alex3
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