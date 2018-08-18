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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2208220922102211>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1110
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
237
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1110
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:46

  Alex3 написав:Жк Старт - это котлован..


вы просто не умеете жить "с горизонтом планирования в 10-20 лет"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:47

  Alex3 написав:Жк Старт - это котлован.. Квартиры обещают через три года. Дома высокоэтажные в основном (20эт+). Вы уверены, что это стоит обсуждать?:)


Так в центре и надо жить на высоких этажах.

А Республика то что сейчас продается - стоявший хз сколько лет недострой, неизвестно в каком состоянии, на новые очереди наверное даже и котлована еще нету.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:51

  Alex6 написав:
  Alex3 написав:Жк Старт - это котлован.. Квартиры обещают через три года. Дома высокоэтажные в основном (20эт+). Вы уверены, что это стоит обсуждать?:)


Так в центре и надо жить на высоких этажах.


а при чем тут центр?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:56

  kingkongovets написав:
  Alex6 написав:
  Alex3 написав:Жк Старт - это котлован.. Квартиры обещают через три года. Дома высокоэтажные в основном (20эт+). Вы уверены, что это стоит обсуждать?:)


Так в центре и надо жить на высоких этажах.


а при чем тут центр?

Для кого-то и Шулявка - "почти центр". Вы с Прохожим слишком жестко оцениваете локейшн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:13

  Alex3 написав:
  Первый написав:Это может быть разводняк для тех, кто не мониторит цены. Было уже такое в конце лета..


Ви зацікавлена особа. Вам віри не має. У рекламі сказано -20%%%%. Значить не замануха. Це ж КАН!!! Перший почав демпінгувати!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:23

  Первый написав:
  Alex3 написав:
  Первый написав:Это может быть разводняк для тех, кто не мониторит цены. Было уже такое в конце лета..


Ви зацікавлена особа. Вам віри не має. У рекламі сказано -20%%%%. Значить не замануха. Це ж КАН!!! Перший почав демпінгувати!

Сейчас проверим, тронулся ли лед.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:57

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X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:16

Хвилинка юмору.
Альо. ОП Севен? Я тут трьоху на тампере за 30ку продал, лв на кармане, И Я очень подумаю если мне предложите двуху на ето деньги со сдачей в следующем году. Обязательно видовую, не угловую, правильну планировку. И ....
Квартир со сдачей в 2019 нет вообще. И гудок....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Паркинг в Тетрисе по-прежнему 60 куе за место. Цены на квартиры не изменились. Короче, паркинг в Тетрисе - как естественный барьер против нищебродов типа меня.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:19

  airmax78 написав:Паркинг в Тетрисе по-прежнему 60 куе за место. Цены на квартиры не изменились. Короче, паркинг в Тетрисе - как естественный барьер против нищебродов типа меня.

И зачем этот дешевый развод? Я этого не понимаю..
Alex3
 
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