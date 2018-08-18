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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2208220922102211

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1110
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
237
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1110
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:20

  Первый написав:Хвилинка юмору.
Альо. ОП Севен? Я тут трьоху на тампере за 30ку продал, лв на кармане, И Я очень подумаю если мне предложите двуху на ето деньги со сдачей в следующем году. Обязательно видовую, не угловую, правильну планировку. И ....
Квартир со сдачей в 2019 нет вообще. И гудок....

Не, ну это не смешно: попытаться обменять треху в клубняке на Тампере на видовую двуху в Левопечерском районе. Это они еще долго слушали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:22

  airmax78 написав:
  Первый написав:Хвилинка юмору.
Альо. ОП Севен? Я тут трьоху на тампере за 30ку продал, лв на кармане, И Я очень подумаю если мне предложите двуху на ето деньги со сдачей в следующем году. Обязательно видовую, не угловую, правильну планировку. И ....
Квартир со сдачей в 2019 нет вообще. И гудок....

Не, ну это не смешно: попытаться обменять треху в клубняке на Тампере на видовую двуху в Левопечерском районе. Это они еще долго слушали.

мабуть, було цікаво послухати альтернативно обдарованого пранкера
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:23

  Alex3 написав:
  airmax78 написав:Паркинг в Тетрисе по-прежнему 60 куе за место. Цены на квартиры не изменились. Короче, паркинг в Тетрисе - как естественный барьер против нищебродов типа меня.

И зачем этот дешевый развод? Я этого не понимаю..

Это совсем не дешевый развод. Все-таки 60 куе за паркоместо - это не дешево. Это такой маркетинговый ход. Ведь рано или поздно 20% скидку уберут и засветят 3ку за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:31

  airmax78 написав:
  Первый написав:Хвилинка юмору.
Альо. ОП Севен? Я тут трьоху на тампере за 30ку продал, лв на кармане, И Я очень подумаю если мне предложите двуху на ето деньги со сдачей в следующем году. Обязательно видовую, не угловую, правильну планировку. И ....
Квартир со сдачей в 2019 нет вообще. И гудок....

Не, ну это не смешно: попытаться обменять треху в клубняке на Тампере на видовую двуху в Левопечерском районе. Это они еще долго слушали.


В первой очереди 3 дома на 750 квартир. Нет ниодной в продаже для реального покупателя.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50

  flyman написав:Зараз з Польщі запрошують розглядати вакансії на 16..20К PLN, по схемі В2В буде після податків 13К..16К PLN, що в переводі на євро 3К ...3.7К на руки.


Я так помню в Польше в 2015 Флайман озвучивал цифру скирды 1.5к долл. (не евро!), соответственно зп 2к долл примерно.
Почему пошло увеличение суммы предложения сейчас, почему тогда столько не было ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:58

vladimir07
Зарплаты в Польше сильно выросли
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:01

  vladimir07 написав:
  flyman написав:Зараз з Польщі запрошують розглядати вакансії на 16..20К PLN, по схемі В2В буде після податків 13К..16К PLN, що в переводі на євро 3К ...3.7К на руки.


Я так помню в Польше в 2015 Флайман озвучивал цифру скирды 1.5к долл. (не евро!), соответственно зп 2к долл примерно.
Почему пошло увеличение суммы предложения сейчас, почему тогда столько не было ?

Че-то маловато 2к для джава-сеньёра, да ещё и в Польше.
Я подозреваю, что Флай не так скромен в жизни, а цоколь и т.п. - это всё блажь и хобби. :?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:16

  Рыба-сом написав:
  vladimir07 написав:
  flyman написав:Зараз з Польщі запрошують розглядати вакансії на 16..20К PLN, по схемі В2В буде після податків 13К..16К PLN, що в переводі на євро 3К ...3.7К на руки.


Я так помню в Польше в 2015 Флайман озвучивал цифру скирды 1.5к долл. (не евро!), соответственно зп 2к долл примерно.
Почему пошло увеличение суммы предложения сейчас, почему тогда столько не было ?

Че-то маловато 2к для джава-сеньёра, да ещё и в Польше.
Я подозреваю, что Флай не так скромен в жизни, а цоколь и т.п. - это всё блажь и хобби. :?

Вы о стиле Лофт+Минимализм?
Модный ремонт не может быть дешевым. Вы хоть представляете, сколько денег выбросил Флай, чтобы состарить ДВП столика на 30 лет? А сколько он разобрал на запчасти абсолютно новых диванов, пока не нашел свой единственный.
Да Флай сменил 7 электриков, пока добился удобоваримой разводки в своем цоколе - они же все как один пытались шторбить и по науке! Хамы!
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 04 жов, 2018 12:17, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:16

  hume написав:
  remark написав:
А что там с ценами у плюсанутых, по чем дешевеющий метр?

Самое интересное - 20/21 кгрн за метр однухи, и это не самый дорогой ценник. Квартира от 30 куе, сдача когда то там


Лун показывает 25 куе за 38 м при 100% оплате
За 30 куе можно взять 35 м в сданных очередях
alkasander
 
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