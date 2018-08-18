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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:20
Первый написав:
Хвилинка юмору.
Альо. ОП Севен? Я тут трьоху на тампере за 30ку продал, лв на кармане, И Я очень подумаю если мне предложите двуху на ето деньги со сдачей в следующем году. Обязательно видовую, не угловую, правильну планировку. И ....
Квартир со сдачей в 2019 нет вообще. И гудок....
Не, ну это не смешно: попытаться обменять треху в клубняке на Тампере на видовую двуху в Левопечерском районе. Это они еще долго слушали.
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airmax78
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:22
airmax78 написав: Первый написав:
Хвилинка юмору.
Альо. ОП Севен? Я тут трьоху на тампере за 30ку продал, лв на кармане, И Я очень подумаю если мне предложите двуху на ето деньги со сдачей в следующем году. Обязательно видовую, не угловую, правильну планировку. И ....
Квартир со сдачей в 2019 нет вообще. И гудок....
Не, ну это не смешно: попытаться обменять треху в клубняке на Тампере на видовую двуху в Левопечерском районе. Это они еще долго слушали.
мабуть, було цікаво послухати альтернативно обдарованого пранкера
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:23
Alex3 написав: airmax78 написав:
Паркинг в Тетрисе по-прежнему 60 куе за место. Цены на квартиры не изменились. Короче, паркинг в Тетрисе - как естественный барьер против нищебродов типа меня.
И зачем этот дешевый развод? Я этого не понимаю..
Это совсем не дешевый развод. Все-таки 60 куе за паркоместо - это не дешево. Это такой маркетинговый ход. Ведь рано или поздно 20% скидку уберут и засветят 3ку за метр.
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airmax78
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:31
airmax78 написав: Первый написав:
Хвилинка юмору.
Альо. ОП Севен? Я тут трьоху на тампере за 30ку продал, лв на кармане, И Я очень подумаю если мне предложите двуху на ето деньги со сдачей в следующем году. Обязательно видовую, не угловую, правильну планировку. И ....
Квартир со сдачей в 2019 нет вообще. И гудок....
Не, ну это не смешно: попытаться обменять треху в клубняке на Тампере на видовую двуху в Левопечерском районе. Это они еще долго слушали.
В первой очереди 3 дома на 750 квартир. Нет ниодной в продаже для реального покупателя.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:50
flyman написав:
Зараз з Польщі запрошують розглядати вакансії на 16..20К PLN, по схемі В2В буде після податків 13К..16К PLN, що в переводі на євро 3К ...3.7К на руки.
Я так помню в Польше в 2015 Флайман озвучивал цифру скирды 1.5к долл. (не евро!), соответственно зп 2к долл примерно.
Почему пошло увеличение суммы предложения сейчас, почему тогда столько не было ?
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vladimir07
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:58
vladimir07
Зарплаты в Польше сильно выросли
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Mazay256
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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:01
vladimir07 написав:
flyman написав:
Зараз з Польщі запрошують розглядати вакансії на 16..20К PLN, по схемі В2В буде після податків 13К..16К PLN, що в переводі на євро 3К ...3.7К на руки.
Я так помню в Польше в 2015 Флайман озвучивал цифру скирды 1.5к долл. (не евро!), соответственно зп 2к долл примерно.
Почему пошло увеличение суммы предложения сейчас, почему тогда столько не было ?
Че-то маловато 2к для джава-сеньёра, да ещё и в Польше.
Я подозреваю, что Флай не так скромен в жизни, а цоколь и т.п. - это всё блажь и хобби.
Делай что должен, и будь что будет.
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Рыба-сом
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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:16
Рыба-сом написав: vladimir07 написав:
flyman написав:
Зараз з Польщі запрошують розглядати вакансії на 16..20К PLN, по схемі В2В буде після податків 13К..16К PLN, що в переводі на євро 3К ...3.7К на руки.
Я так помню в Польше в 2015 Флайман озвучивал цифру скирды 1.5к долл. (не евро!), соответственно зп 2к долл примерно.
Почему пошло увеличение суммы предложения сейчас, почему тогда столько не было ?
Че-то маловато 2к для джава-сеньёра, да ещё и в Польше.
Я подозреваю, что Флай не так скромен в жизни, а цоколь и т.п. - это всё блажь и хобби.
Вы о стиле Лофт+Минимализм?
Модный ремонт не может быть дешевым. Вы хоть представляете, сколько денег выбросил Флай, чтобы состарить ДВП столика на 30 лет? А сколько он разобрал на запчасти абсолютно новых диванов, пока не нашел свой единственный.
Да Флай сменил 7 электриков, пока добился удобоваримой разводки в своем цоколе - они же все как один пытались шторбить и по науке! Хамы!
Востаннє редагувалось antey1969
в Чет 04 жов, 2018 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:16
hume написав: remark написав:
А что там с ценами у плюсанутых, по чем дешевеющий метр?
Самое интересное - 20/21 кгрн за метр однухи, и это не самый дорогой ценник. Квартира от 30 куе, сдача когда то там
Лун показывает 25 куе за 38 м при 100% оплате
За 30 куе можно взять 35 м в сданных очередях
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alkasander
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