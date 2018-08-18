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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2210221122122213

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1110
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
237
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1110
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:07

Скільки часу доведеться накопичувати на квартиру в Україні:
https://ubr.ua/market/real-estate/ckolk ... ty-3876692
Київ у таблиці слід було виділити окремим рядком, оскільки ср. зарплата з урахуванням "конвертів" явно не 9410 грн.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 137
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что там МВФ? денег нам дадут или нет?
X-Fresh
 
Повідомлень: 432
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:25

  ihorkyiv написав:Скільки часу доведеться накопичувати на квартиру в Україні:
https://ubr.ua/market/real-estate/ckolk ... ty-3876692
Київ у таблиці слід було виділити окремим рядком, оскільки ср. зарплата з урахуванням "конвертів" явно не 9410 грн.

Средняя цена однухи в киевской области 42 куе? :shock:

Навіщо це сміття на гілці?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:29

  X-Fresh написав:что там МВФ? денег нам дадут или нет?

Тільки-но за вашим запитом зателефонував до МВФ. Дали чітку відповідь, яку для вас перекладаю з англійської: "Не то чтоб, дескать, непременно, но тем не менее, однако".
ihorkyiv
 
Повідомлень: 137
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:47

  Первый написав:
  ihorkyiv написав:Скільки часу доведеться накопичувати на квартиру в Україні:
https://ubr.ua/market/real-estate/ckolk ... ty-3876692
Київ у таблиці слід було виділити окремим рядком, оскільки ср. зарплата з урахуванням "конвертів" явно не 9410 грн.

Средняя цена однухи в киевской области 42 куе? :shock:

Навіщо це сміття на гілці?

Ймовірно, автор статті сформував інтегроване поняття "Київська область", долучивши до області й столицю. А ТУТ ….. https://100realty.ua/articles/kvartiry- ... u-politiku
До речі, якщо об’єктивно оцінювати написане на цій гілці, то 2000 сторінок тексту з усього загалу і є категорією, яку ви зазначили в останньому реченні свого посту. Хіба не так ??
ihorkyiv
 
Повідомлень: 137
З нами з: 01.05.17
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:54

  ihorkyiv написав:
  Первый написав:
  ihorkyiv написав:Скільки часу доведеться накопичувати на квартиру в Україні:
https://ubr.ua/market/real-estate/ckolk ... ty-3876692
Київ у таблиці слід було виділити окремим рядком, оскільки ср. зарплата з урахуванням "конвертів" явно не 9410 грн.

Средняя цена однухи в киевской области 42 куе? :shock:

Навіщо це сміття на гілці?

Ймовірно, автор статті сформував інтегроване поняття "Київська область", долучивши до області й столицю. А ТУТ ….. https://100realty.ua/articles/kvartiry- ... u-politiku
До речі, якщо об’єктивно оцінювати написане на цій гілці, то 2000 сторінок тексту з усього загалу і є категорією, яку ви зазначили в останньому реченні свого посту. Хіба не так ??


Не так. Тих хто постить сміття Я не читаю.
Не розумію навіщо Ви це робите.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13285
З нами з: 27.10.09
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Подякували: 1736 раз.
 
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  #<1 ... 2210221122122213
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