Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ймовірно, автор статті сформував інтегроване поняття "Київська область", долучивши до області й столицю. А ТУТ ….. https://100realty.ua/articles/kvartiry- ... u-politiku До речі, якщо об’єктивно оцінювати написане на цій гілці, то 2000 сторінок тексту з усього загалу і є категорією, яку ви зазначили в останньому реченні свого посту. Хіба не так ??
Ймовірно, автор статті сформував інтегроване поняття "Київська область", долучивши до області й столицю. А ТУТ ….. https://100realty.ua/articles/kvartiry- ... u-politiku До речі, якщо об’єктивно оцінювати написане на цій гілці, то 2000 сторінок тексту з усього загалу і є категорією, яку ви зазначили в останньому реченні свого посту. Хіба не так ??
Не так. Тих хто постить сміття Я не читаю. Не розумію навіщо Ви це робите.