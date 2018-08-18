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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1110
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
99
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
237
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
174
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
207
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1110
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:47

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Первый

Чесно, не розумію вашого емоційного вибуху. Я прочитав статтю, виклав її для ознайомлення іншими учасниками форуму. Це заборонено правилами ?? Хочете - обговорюйте, не бажаєте - промовчіть. А емоції тут зайві. Треба толерантніше ставитися до усього написаного і викладеного. Чи ви у моїх діях знайшли якийсь злий умисел ?? Питання риторичне. Не щодня ж у всіх форумчан хороший настій, бувають і "вибухи". Розумію, і без образ.

Первий - зачотний троль.
Від нього вонючої нісенітниці тонни.
Поставити в ігнор і забути про учотку.

Вітаю вас, Флає. Переглянув ваш "розстрільний" список: В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA. "Пєрвого" не знайшов. Вирішив і собі дати колезі "право на життя". Читаю усіх і підкреслюю корисне. Поганих "обліковок" не буває. Таке моє форумне кредо. :)


вище колега пише:
За что? Там операторы меняються как и у многих учёток. И вы можете заблокировать только пришедшего на работу ни в чём ни повинного человека.

так що буває на чергуванні більш-менш нормальний оператор учотки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Чесно, не розумію вашого емоційного вибуху.


Тут принято лендлордами бодаться бетонопенисами, доказывать, что если не заработал на квартиру ...то нищеброд, иди работай и т.д. и т.п. Тяготы пересичного для них чужды...Когда плюют в рожевие окуляры, становится неприятно...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:25

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Первый

Чесно, не розумію вашого емоційного вибуху. Я прочитав статтю, виклав її для ознайомлення іншими учасниками форуму. Це заборонено правилами ?? Хочете - обговорюйте, не бажаєте - промовчіть. А емоції тут зайві. Треба толерантніше ставитися до усього написаного і викладеного. Чи ви у моїх діях знайшли якийсь злий умисел ?? Питання риторичне. Не щодня ж у всіх форумчан хороший настій, бувають і "вибухи". Розумію, і без образ.

Первий - зачотний троль.
Від нього вонючої нісенітниці тонни.
Поставити в ігнор і забути про учотку.


Я в захваті, що пан з зп в 70ойро на годину звернув на мене увагу, дав характеристику, і хоч на хвилинку, але відволікся від майстрування віпговномеблів і супербомжлофтрімонта напівпідвалу.

Я розпачі що не має смайликіа із серцями. :oops: :oops:

До речі. Спостерігаю за співробітником, який планує придбати квартиру. Сказати, що це стрес - не сказати нічого.

Все дешеве або брехня, або проблеми з документами, або неадекватні продавці/морди. А трохи дорожче - не готов, адже в об'явах дешевше.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:46

  Первый написав: 70ойро

7 Франклінів
  Первый написав:Спостерігаю за співробітником, який планує придбати квартиру. Сказати, що це стрес - не сказати нічого.

цоколь позбавляє стресу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Любителям модных мопов: https://intergal-bud.com.ua/projects/intergal-city/
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