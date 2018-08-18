Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чесно, не розумію вашого емоційного вибуху. Я прочитав статтю, виклав її для ознайомлення іншими учасниками форуму. Це заборонено правилами ?? Хочете - обговорюйте, не бажаєте - промовчіть. А емоції тут зайві. Треба толерантніше ставитися до усього написаного і викладеного. Чи ви у моїх діях знайшли якийсь злий умисел ?? Питання риторичне. Не щодня ж у всіх форумчан хороший настій, бувають і "вибухи". Розумію, і без образ.
Первий - зачотний троль. Від нього вонючої нісенітниці тонни. Поставити в ігнор і забути про учотку.
Вітаю вас, Флає. Переглянув ваш "розстрільний" список: В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA. "Пєрвого" не знайшов. Вирішив і собі дати колезі "право на життя". Читаю усіх і підкреслюю корисне. Поганих "обліковок" не буває. Таке моє форумне кредо.
вище колега пише:
За что? Там операторы меняються как и у многих учёток. И вы можете заблокировать только пришедшего на работу ни в чём ни повинного человека.
так що буває на чергуванні більш-менш нормальний оператор учотки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
ihorkyiv написав:Чесно, не розумію вашого емоційного вибуху.
Тут принято лендлордами бодаться бетонопенисами, доказывать, что если не заработал на квартиру ...то нищеброд, иди работай и т.д. и т.п. Тяготы пересичного для них чужды...Когда плюют в рожевие окуляры, становится неприятно...
Чесно, не розумію вашого емоційного вибуху. Я прочитав статтю, виклав її для ознайомлення іншими учасниками форуму. Це заборонено правилами ?? Хочете - обговорюйте, не бажаєте - промовчіть. А емоції тут зайві. Треба толерантніше ставитися до усього написаного і викладеного. Чи ви у моїх діях знайшли якийсь злий умисел ?? Питання риторичне. Не щодня ж у всіх форумчан хороший настій, бувають і "вибухи". Розумію, і без образ.
Первий - зачотний троль. Від нього вонючої нісенітниці тонни. Поставити в ігнор і забути про учотку.
Я в захваті, що пан з зп в 70ойро на годину звернув на мене увагу, дав характеристику, і хоч на хвилинку, але відволікся від майстрування віпговномеблів і супербомжлофтрімонта напівпідвалу.
Я розпачі що не має смайликіа із серцями.
До речі. Спостерігаю за співробітником, який планує придбати квартиру. Сказати, що це стрес - не сказати нічого.
Все дешеве або брехня, або проблеми з документами, або неадекватні продавці/морди. А трохи дорожче - не готов, адже в об'явах дешевше.
Первый написав:Спостерігаю за співробітником, який планує придбати квартиру. Сказати, що це стрес - не сказати нічого.
цоколь позбавляє стресу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.