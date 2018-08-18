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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:46

  Первый написав: 70ойро

7 Франклінів
  Первый написав:Спостерігаю за співробітником, який планує придбати квартиру. Сказати, що це стрес - не сказати нічого.

цоколь позбавляє стресу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Любителям модных мопов: https://intergal-bud.com.ua/projects/intergal-city/
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Жалко только че лун не продает по тем условиям и за те деньги что показывает.


Тогда следующий вопрос: как СГ продает Варшавский+ по таким ценам с поставкой в 2021, если ОЛХ кишит объявлениями о продаже готовых очередей за такие же деньги?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:40

  alkasander написав:
  Первый написав:Жалко только че лун не продает по тем условиям и за те деньги что показывает.


Тогда следующий вопрос: как СГ продает Варшавский+ по таким ценам с поставкой в 2021, если ОЛХ кишит объявлениями о продаже готовых очередей за такие же деньги?

Хз.в варшавский на работу не берут.
Как и писал, о поисках сотрудником крова. В обьяве на луне 30. По телефону 34....
До речі, як варіант, 30куе достати з широких штанів за раз, чи у розрочку до 21 року.

Зи. Прошу не шукати підводних каменів. Я написав лише те що написав
"Жалко только че лун не продает по тем условиям и за те деньги что показывает." Думка сформована мною особисто, на основі особистого досвіду.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:07

  alkasander написав:
  Первый написав:Жалко только че лун не продает по тем условиям и за те деньги что показывает.


Тогда следующий вопрос: как СГ продает Варшавский+ по таким ценам с поставкой в 2021, если ОЛХ кишит объявлениями о продаже готовых очередей за такие же деньги?

Ценами ОП как бы намекает инвесторам, что надо поднимать. А будущим инвесторам намекает, что дешевле не будет
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:08

  remark написав:Любителям модных мопов: https://intergal-bud.com.ua/projects/intergal-city/

Как то сильно выделяется на фоне тех коробочек, что они привыкли строить.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:11

сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как вам такая прелесть?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-4k ... 7e2f958cbe
99т за сталинку с потолками 3.4 метра
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:32

  X-Fresh написав:сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль

Ну откуда в обменках большие суммы в евро?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:37

  fasser написав:
  remark написав:Любителям модных мопов: https://intergal-bud.com.ua/projects/intergal-city/

Как то сильно выделяется на фоне тех коробочек, что они привыкли строить.

Они по ходу дела упростят: заменят вентфасад на мокрый, яйца превратят в параллелепипеды.
airmax78
 
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