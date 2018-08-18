Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Спостерігаю за співробітником, який планує придбати квартиру. Сказати, що це стрес - не сказати нічого.
цоколь позбавляє стресу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:Жалко только че лун не продает по тем условиям и за те деньги что показывает.
Тогда следующий вопрос: как СГ продает Варшавский+ по таким ценам с поставкой в 2021, если ОЛХ кишит объявлениями о продаже готовых очередей за такие же деньги?
Хз.в варшавский на работу не берут. Как и писал, о поисках сотрудником крова. В обьяве на луне 30. По телефону 34.... До речі, як варіант, 30куе достати з широких штанів за раз, чи у розрочку до 21 року.
Зи. Прошу не шукати підводних каменів. Я написав лише те що написав "Жалко только че лун не продает по тем условиям и за те деньги что показывает." Думка сформована мною особисто, на основі особистого досвіду.