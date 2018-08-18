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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:09

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль

Ну откуда в обменках большие суммы в евро?

задрало каждій месяц устраивать забеги по обменкам
X-Fresh
 
Повідомлень: 436
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

обратил внимание на бенз сегодня
36.5 за литр...ппц
X-Fresh
 
Повідомлень: 436
З нами з: 17.05.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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