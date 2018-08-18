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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:09
airmax78 написав: X-Fresh написав:
сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль
Ну откуда в обменках большие суммы в евро?
задрало каждій месяц устраивать забеги по обменкам
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:14
обратил внимание на бенз сегодня
36.5 за литр...ппц
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