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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:47

  X-Fresh написав:извини. я не знал что 1 копейка это так принципиально
https://wog.ua/ru/

Трибека, на ты мы не переходили.
Натаха, а чем вам бензин по 35.50 не такой ? Или для зрады любая хрень подойдёт
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:47

  X-Fresh написав:сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль


такой воротила не может найти проверенного частника? не верю
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:52

  pesikot написав:
  X-Fresh написав:извини. я не знал что 1 копейка это так принципиально
https://wog.ua/ru/

Трибека, на ты мы не переходили.
Натаха, а чем вам бензин по 35.50 не такой ? Или для зрады любая хрень подойдёт

дурачина, сама ты натаха
если не знаешь кто я, спроси окружающих, не позорься
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:55

  trololo написав:
  X-Fresh написав:сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль


такой воротила не может найти проверенного частника? не верю

мне проверенные частники не нужны, они на мне наживаются.( сэкономленные 5 копеек - это бизнесланч)
сейчас у частников дороже. Лучше курса чем на антоновича 169 вы не найдете ни в одном ПОВе
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:
  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль

Ну откуда в обменках большие суммы в евро?

задрало каждій месяц устраивать забеги по обменкам
Не был бы дыбилом, привозили бы домой
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:00

  Оранжевый-хит сезона написав:Не был бы дыбилом, привозили бы домой

ты в зеркало давно смотрелся?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не был бы дыбилом, привозили бы домой

ты в зеркало давно смотрелся?
Продавай Рено Меган, много бензина жрёт
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:06

  X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не был бы дыбилом, привозили бы домой

ты в зеркало давно смотрелся?


уну, я понимаю, что мои доходы за пол месяца не сравнимы с твоей пенсией....но держи себя в руках. не завидуй.
это я еще не начал получать арендные платежи за прошлый месяц)
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:07

  Оранжевый-хит сезона написав:Продавай Рено Меган, много бензина жрёт

не могу продать, не ломается зараза...
все жду что вот вот начнет сыпаться, а она ни в какую...
X-Fresh
 
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