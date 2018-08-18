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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:47
Трибека, на ты мы не переходили.
Натаха, а чем вам бензин по 35.50 не такой ? Или для зрады любая хрень подойдёт
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pesikot
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:47
X-Fresh написав:
сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль
такой воротила не может найти проверенного частника? не верю
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:52
pesikot написав:
Трибека, на ты мы не переходили.
Натаха, а чем вам бензин по 35.50 не такой ? Или для зрады любая хрень подойдёт
дурачина, сама ты натаха
если не знаешь кто я, спроси окружающих, не позорься
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X-Fresh
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:55
trololo написав: X-Fresh написав:
сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль
такой воротила не может найти проверенного частника? не верю
мне проверенные частники не нужны, они на мне наживаются.( сэкономленные 5 копеек - это бизнесланч)
сейчас у частников дороже. Лучше курса чем на антоновича 169 вы не найдете ни в одном ПОВе
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X-Fresh
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:58
X-Fresh написав: airmax78 написав: X-Fresh написав:
сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль
Ну откуда в обменках большие суммы в евро?
задрало каждій месяц устраивать забеги по обменкам
Не был бы дыбилом, привозили бы домой
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:00
Оранжевый-хит сезона написав:
Не был бы дыбилом, привозили бы домой
ты в зеркало давно смотрелся?
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X-Fresh
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:04
X-Fresh написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Не был бы дыбилом, привозили бы домой
ты в зеркало давно смотрелся?
Продавай Рено Меган, много бензина жрёт
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:06
X-Fresh написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Не был бы дыбилом, привозили бы домой
ты в зеркало давно смотрелся?
уну, я понимаю, что мои доходы за пол месяца не сравнимы с твоей пенсией....но держи себя в руках. не завидуй.
это я еще не начал получать арендные платежи за прошлый месяц)
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X-Fresh
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Додано: Чет 04 жов, 2018 21:07
Оранжевый-хит сезона написав:
Продавай Рено Меган, много бензина жрёт
не могу продать, не ломается зараза...
все жду что вот вот начнет сыпаться, а она ни в какую...
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X-Fresh
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