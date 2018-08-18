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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:19

Зображення
Справа жк Владимирский. Слева Хз (завод игрушек). Прямо ЖД и тихие соседи.
Завод игрушек в продаже нет, строят в навес за свои квартир 600, может и больше.

Зи. Возле голосеевской налоговой начали бурить. Информации нет.

Как то не похоже на остановку строек.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:23

  Первый написав:Справа жк Владимирский. Слева Хз (завод игрушек). Прямо ЖД и тихие соседи.
Завод игрушек в продаже нет, строят в навес за свои квартир 600, может и больше.

Зи. Возле голосеевской налоговой начали бурить. Информации нет.

Как то не похоже на остановку строек.

Всё в навес. ЖК Завод Игрушек не смогли даже распродаться. Бурят на перспективу. :D

ПС
Интересно каковы продажи интергала во владимирском, там ценники просто космос были. Как сейчас хз
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как то общался с манагером удп по вайт лайнс, он же смарт плаза голосеево. Что то озвучили мне 1500-1700. До котлована ещё дело не дошло
hume
 
Повідомлень: 4758
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30

  Первый написав:Зображення
Справа жк Владимирский. Слева Хз (завод игрушек). Прямо ЖД и тихие соседи.
Завод игрушек в продаже нет, строят в навес за свои квартир 600, может и больше.

Зи. Возле голосеевской налоговой начали бурить. Информации нет.

Как то не похоже на остановку строек.


вид с обратной стороны


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:31

  alkasander написав:
  Первый написав:Жалко только че лун не продает по тем условиям и за те деньги что показывает.


Тогда следующий вопрос: как СГ продает Варшавский+ по таким ценам с поставкой в 2021, если ОЛХ кишит объявлениями о продаже готовых очередей за такие же деньги?

Либо не продает, либо продает со скидками, либо уже все продано и ценники висят на лоха, либо на олхе на самом деле нет этих квартир по таким ценам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:33

  Первый написав:Зображення
Справа жк Владимирский. Слева Хз (завод игрушек). Прямо ЖД и тихие соседи.
Завод игрушек в продаже нет, строят в навес за свои квартир 600, может и больше.

Зи. Возле голосеевской налоговой начали бурить. Информации нет.

Как то не похоже на остановку строек.


интересно, по чем будет завод игрушек и планировки
планировки там богатые и потолки по 3.4-6 метра
X-Fresh
 
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