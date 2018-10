Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30

Первый написав:

Справа жк Владимирский. Слева Хз (завод игрушек). Прямо ЖД и тихие соседи.

Завод игрушек в продаже нет, строят в навес за свои квартир 600, может и больше.



Зи. Возле голосеевской налоговой начали бурить. Информации нет.



вид с обратной стороны





Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.