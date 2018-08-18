Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:19
Справа жк Владимирский. Слева Хз (завод игрушек). Прямо ЖД и тихие соседи.
Завод игрушек в продаже нет, строят в навес за свои квартир 600, может и больше.
Зи. Возле голосеевской налоговой начали бурить. Информации нет.
Как то не похоже на остановку строек.
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Первый
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:23
Первый написав:
Справа жк Владимирский. Слева Хз (завод игрушек). Прямо ЖД и тихие соседи.
Завод игрушек в продаже нет, строят в навес за свои квартир 600, может и больше.
Зи. Возле голосеевской налоговой начали бурить. Информации нет.
Как то не похоже на остановку строек.
Всё в навес. ЖК Завод Игрушек не смогли даже распродаться. Бурят на перспективу.
ПС
Интересно каковы продажи интергала во владимирском, там ценники просто космос были. Как сейчас хз
hume
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:25
Как то общался с манагером удп по вайт лайнс, он же смарт плаза голосеево. Что то озвучили мне 1500-1700. До котлована ещё дело не дошло
hume
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30
Первый написав:
Справа жк Владимирский. Слева Хз (завод игрушек). Прямо ЖД и тихие соседи.
Завод игрушек в продаже нет, строят в навес за свои квартир 600, может и больше.
Зи. Возле голосеевской налоговой начали бурить. Информации нет.
Как то не похоже на остановку строек.
вид с обратной стороны
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:31
alkasander написав: Первый написав:
Жалко только че лун не продает по тем условиям и за те деньги что показывает.
Тогда следующий вопрос: как СГ продает Варшавский+ по таким ценам с поставкой в 2021, если ОЛХ кишит объявлениями о продаже готовых очередей за такие же деньги?
Либо не продает, либо продает со скидками, либо уже все продано и ценники висят на лоха, либо на олхе на самом деле нет этих квартир по таким ценам.
Vlad442
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