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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:22

  Faceless написав:
  X-Fresh написав:мне проверенные частники не нужны, они на мне наживаются.( сэкономленные 5 копеек - это бизнесланч)

А спаленный бенз, чтобы обойти 10 обменок - это сколько ланчей?

Це нівелюється задоволенням від керування ренохи.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:25

  Alex6 написав:
Потому что берут впрок, шоб було, или детям, не для жизни, и срок поставки вообще не пипчет, и в ОЛХ даже не заглядывают.

Среди моих знакомых, практически у всех, в собственности более одного объекта недвижимости. Только сумма накопилась - идет покупка.
Есть случаи использования больших квартир под склады. Объясняют - цена была очень хорошая, ремонт делать очень дорого... да и не интересно оно под собственное жилье. Стоит в засоле в надежде перепродать дороже.
Львиная доля покупок совершалась после 2013 года.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:27

  UA написав:
  Alex6 написав:
Потому что берут впрок, шоб було, или детям, не для жизни, и срок поставки вообще не пипчет, и в ОЛХ даже не заглядывают.

Среди моих знакомых, практически у всех, в собственности более одного объекта недвижимости. Только сумма накопилась - идет покупка.
Есть случаи использования больших квартир под склады. Объясняют - цена была очень хорошая, ремонт делать очень дорого... да и не интересно оно под собственное жилье. Стоит в засоле в надежде перепродать дороже.
Львиная доля покупок совершалась после 2013 года.

Сейчас бы Захар из кустов выскочил с криком "На-а-а-в-е-е-е-с!!!"
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:30

  Faceless написав:
  X-Fresh написав:мне проверенные частники не нужны, они на мне наживаются.( сэкономленные 5 копеек - это бизнесланч)

А спаленный бенз, чтобы обойти 10 обменок - это сколько ланчей?



не умничай.
когда я еду на антоновича, как раз там эти 10 обменок в радиусе 300 метров
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:31

  UA написав:
  hume написав:Как то общался с манагером удп по вайт лайнс, он же смарт плаза голосеево. Что то озвучили мне 1500-1700. До котлована ещё дело не дошло

ЮДП вроде свернули тот проект?

юдп вообще что то замялось с новыми проектами.
народ сокращают/расходится.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:32

Faceless
Кстати, куда он подевался?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:33

  antey1969 написав:Faceless
Кстати, куда он подевался?

Не знаю, без него скучно даже, нет мониторинга шаромыг и навеса, дули никто не тычет.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:36

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Faceless
Кстати, куда он подевался?

Не знаю, без него скучно даже, нет мониторинга шаромыг и навеса, дули никто не тычет.

Да блин, я сам в шоке.
Как без точного удельного веса окурков под окнами теперь вычислить степень истинной заселенности объекта?
Застройщики от бесконтрольности разом взвинтили цены
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 05 жов, 2018 10:37, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

юра теплотехник нас покинул
теперь захар
кто следующий?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:38

  airmax78 написав:Спальня 10 кв.м или 13 кв. м - это не принципиально, главное, чтобы ширина была не меньше 3 м. Детская 12 кв.м - приучит ваших детей к порядку и, в то же время, они не будут тратить слишком много времени на ее уборку. Главное иметь большую кухню-студию, хотя бы 25 кв.м и 2 полноценных санузла (не менее 3 кв. м и 5 кв. м).

Не любите вы ни себя, ни своих детей, Макс... (Или вы это только другим советуете?)
Ширина спальни 3 метра? Пардон, стандартная двухспальная кровать имеет длину 235 см. 65 см "зазора"? Даже в старых панельках делали минимальное расстояние от стены до стены - 3,4 м. Про детскую 12м я вообще молчу. Кровать (или диван), шкаф, стол, рабочее кресло... А если соседский ребенок в гости зайдет?
Пардон, не подумал что можно спать в шкафу ((((
J_P
 
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