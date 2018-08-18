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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:22
Faceless написав: X-Fresh написав:
мне проверенные частники не нужны, они на мне наживаются.( сэкономленные 5 копеек - это бизнесланч)
А спаленный бенз, чтобы обойти 10 обменок - это сколько ланчей?
Це нівелюється задоволенням від керування ренохи.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:25
Alex6 написав:
Потому что берут впрок, шоб було, или детям, не для жизни, и срок поставки вообще не пипчет, и в ОЛХ даже не заглядывают.
Среди моих знакомых, практически у всех, в собственности более одного объекта недвижимости. Только сумма накопилась - идет покупка.
Есть случаи использования больших квартир под склады. Объясняют - цена была очень хорошая, ремонт делать очень дорого... да и не интересно оно под собственное жилье. Стоит в засоле в надежде перепродать дороже.
Львиная доля покупок совершалась после 2013 года.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:27
UA написав: Alex6 написав:
Потому что берут впрок, шоб було, или детям, не для жизни, и срок поставки вообще не пипчет, и в ОЛХ даже не заглядывают.
Среди моих знакомых, практически у всех, в собственности более одного объекта недвижимости. Только сумма накопилась - идет покупка.
Есть случаи использования больших квартир под склады. Объясняют - цена была очень хорошая, ремонт делать очень дорого... да и не интересно оно под собственное жилье. Стоит в засоле в надежде перепродать дороже.
Львиная доля покупок совершалась после 2013 года.
Сейчас бы Захар из кустов выскочил с криком "На-а-а-в-е-е-е-с!!!"
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Faceless
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:30
Faceless написав: X-Fresh написав:
мне проверенные частники не нужны, они на мне наживаются.( сэкономленные 5 копеек - это бизнесланч)
А спаленный бенз, чтобы обойти 10 обменок - это сколько ланчей?
не умничай.
когда я еду на антоновича, как раз там эти 10 обменок в радиусе 300 метров
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:31
UA написав: hume написав:
Как то общался с манагером удп по вайт лайнс, он же смарт плаза голосеево. Что то озвучили мне 1500-1700. До котлована ещё дело не дошло
ЮДП вроде свернули тот проект?
юдп вообще что то замялось с новыми проектами.
народ сокращают/расходится.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:32
Faceless
Кстати, куда он подевался?
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antey1969
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:33
antey1969 написав:Faceless
Кстати, куда он подевался?
Не знаю, без него скучно даже, нет мониторинга шаромыг и навеса, дули никто не тычет.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:36
Faceless написав: antey1969 написав:Faceless
Кстати, куда он подевался?
Не знаю, без него скучно даже, нет мониторинга шаромыг и навеса, дули никто не тычет.
Да блин, я сам в шоке.
Как без точного удельного веса окурков под окнами теперь вычислить степень истинной заселенности объекта?
Застройщики от бесконтрольности разом взвинтили цены
Востаннє редагувалось antey1969
в П'ят 05 жов, 2018 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:36
юра теплотехник нас покинул
теперь захар
кто следующий?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:38
airmax78 написав:
Спальня 10 кв.м или 13 кв. м - это не принципиально, главное, чтобы ширина была не меньше 3 м. Детская 12 кв.м - приучит ваших детей к порядку и, в то же время, они не будут тратить слишком много времени на ее уборку. Главное иметь большую кухню-студию, хотя бы 25 кв.м и 2 полноценных санузла (не менее 3 кв. м и 5 кв. м).
Не любите вы ни себя, ни своих детей, Макс... (Или вы это только другим советуете?)
Ширина спальни 3 метра? Пардон, стандартная двухспальная кровать имеет длину 235 см. 65 см "зазора"? Даже в старых панельках делали минимальное расстояние от стены до стены - 3,4 м. Про детскую 12м я вообще молчу. Кровать (или диван), шкаф, стол, рабочее кресло... А если соседский ребенок в гости зайдет?
Пардон, не подумал что можно спать в шкафу ((((
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