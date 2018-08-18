airmax78 написав:

Спальня 10 кв.м или 13 кв. м - это не принципиально, главное, чтобы ширина была не меньше 3 м. Детская 12 кв.м - приучит ваших детей к порядку и, в то же время, они не будут тратить слишком много времени на ее уборку. Главное иметь большую кухню-студию, хотя бы 25 кв.м и 2 полноценных санузла (не менее 3 кв. м и 5 кв. м).