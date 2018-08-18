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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2216221722182219>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:43

  Первый написав:X-Fresh
Якщо дивитися на карту, то в цьому районі дивне ціноутворення.по факту Володимирський, завод іграшок, метрополія, кардинал, ньюйорк, зараз починають копати монреаль.
Ціни від 1350 до 3куе за квадрат. Здається мені, що хлопці захочуть премію за будівництво "за свої" і буде від 2куе. (Захару не читати).
Мені дуже не подобається що будинок іграшок в ямі. Перепади висот з кардиналом здається більше 30 метрів.
По факту 20 поверх заводу іграшок=10 кардинала... А 20 поверх буде точно із "смішною ціною".

Чуть ниже Геос вот-вот начнет копать котлован. Предславинская %% на 90 в навесе. Если еще и за Дворцом Украина начнут строить - кто все это купит? А ведь правее - у Лыбедской, все еще продолжается грандиозная застройка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:45

  J_P написав:
  airmax78 написав:Спальня 10 кв.м или 13 кв. м - это не принципиально, главное, чтобы ширина была не меньше 3 м. Детская 12 кв.м - приучит ваших детей к порядку и, в то же время, они не будут тратить слишком много времени на ее уборку. Главное иметь большую кухню-студию, хотя бы 25 кв.м и 2 полноценных санузла (не менее 3 кв. м и 5 кв. м).

Не любите вы ни себя, ни своих детей, Макс... (Или вы это только другим советуете?)
Ширина спальни 3 метра? Пардон, стандартная двухспальная кровать имеет длину 235 см. 65 см "зазора"? Даже в старых панельках делали минимальное расстояние от стены до стены - 3,4 м. Про детскую 12м я вообще молчу. Кровать (или диван), шкаф, стол, рабочее кресло... А если соседский ребенок в гости зайдет?
Пардон, не подумал что можно спать в шкафу ((((

Разрешать чужим людей заходить в квартиру это моветон.

Кто знает, что они там высмотрят, и кому расскажут.
Тем более дети.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:47

  J_P написав:
  airmax78 написав:Спальня 10 кв.м или 13 кв. м - это не принципиально, главное, чтобы ширина была не меньше 3 м. Детская 12 кв.м - приучит ваших детей к порядку и, в то же время, они не будут тратить слишком много времени на ее уборку. Главное иметь большую кухню-студию, хотя бы 25 кв.м и 2 полноценных санузла (не менее 3 кв. м и 5 кв. м).

Не любите вы ни себя, ни своих детей, Макс... (Или вы это только другим советуете?)
Ширина спальни 3 метра? Пардон, стандартная двухспальная кровать имеет длину 235 см. 65 см "зазора"? Даже в старых панельках делали минимальное расстояние от стены до стены - 3,4 м. Про детскую 12м я вообще молчу. Кровать (или диван), шкаф, стол, рабочее кресло... А если соседский ребенок в гости зайдет?
Пардон, не подумал что можно спать в шкафу ((((


что то вы сильно разбаловали своих детей
вот планировка с 2мя детскими 8 и 10 метровЗображення
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:48

  J_P написав:
  airmax78 написав:Спальня 10 кв.м или 13 кв. м - это не принципиально, главное, чтобы ширина была не меньше 3 м. Детская 12 кв.м - приучит ваших детей к порядку и, в то же время, они не будут тратить слишком много времени на ее уборку. Главное иметь большую кухню-студию, хотя бы 25 кв.м и 2 полноценных санузла (не менее 3 кв. м и 5 кв. м).

Не любите вы ни себя, ни своих детей, Макс... (Или вы это только другим советуете?)
Ширина спальни 3 метра? Пардон, стандартная двухспальная кровать имеет длину 235 см. 65 см "зазора"? Даже в старых панельках делали минимальное расстояние от стены до стены - 3,4 м. Про детскую 12м я вообще молчу. Кровать (или диван), шкаф, стол, рабочее кресло... А если соседский ребенок в гости зайдет?
Пардон, не подумал что можно спать в шкафу ((((

Это для других стандартов двуспальная кровать. Нормальная кровать, не для баскетболистов, 205-210 см максимум. Мы тут не о дворцах и не об элитке. Мы о квартире для обычных людей, под обычную мебель.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 05 жов, 2018 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:52

  Faceless написав:Зображення

схоже на ж*** їжака
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:53

  Faceless написав:Сейчас бы Захар из кустов выскочил с криком "На-а-а-в-е-е-е-с!!!"

Сейчас актуален навес квартир под аренду или перепродажу с ремонтом по ценам 2018 года.
Особенностью навеса являться офигиване владельцев от итоговой суммы потраченной на ремонт и как следствие нереальные хотелки цен аренды - продажи этой свежей партии квартир.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:56

  Faceless написав:Зображення

ще одна версія "розрив пукана"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:07

  UA написав:
  Faceless написав:Сейчас бы Захар из кустов выскочил с криком "На-а-а-в-е-е-е-с!!!"

Сейчас актуален навес квартир под аренду или перепродажу с ремонтом по ценам 2018 года.
Особенностью навеса являться офигиване владельцев от итоговой суммы потраченной на ремонт и как следствие нереальные хотелки цен аренды - продажи этой свежей партии квартир.

Риелтеры грят, что хорошие квартиры с хорошим ремонтом улетают со свистом. Реус - живой пример.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14

flyman
Сходи к психиатру. Во всем видеть ж.опу :mrgreen:
Специалист пошаманит и увидишь каштан.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:15

  J_P написав:
  airmax78 написав:Спальня 10 кв.м или 13 кв. м - это не принципиально, главное, чтобы ширина была не меньше 3 м. Детская 12 кв.м - приучит ваших детей к порядку и, в то же время, они не будут тратить слишком много времени на ее уборку. Главное иметь большую кухню-студию, хотя бы 25 кв.м и 2 полноценных санузла (не менее 3 кв. м и 5 кв. м).

Не любите вы ни себя, ни своих детей, Макс... (Или вы это только другим советуете?)
Ширина спальни 3 метра? Пардон, стандартная двухспальная кровать имеет длину 235 см. 65 см "зазора"? Даже в старых панельках делали минимальное расстояние от стены до стены - 3,4 м. Про детскую 12м я вообще молчу. Кровать (или диван), шкаф, стол, рабочее кресло... А если соседский ребенок в гости зайдет?
Пардон, не подумал что можно спать в шкафу ((((

сорян, зачім ребьонку двуспальна кровать,
хіба що йому уже 16+ і спать буде с Мальвіной
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 жов, 2018 11:22, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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