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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:16
kingkongovets написав:airmax78
юрий подметил одну очень важную вещь - вы пытаетесь претендовать на все самое-самое лучшее, но при этом покорно позволяете срать себе на голову
, несколько часов со своей женщиной на холоде ожидая концерта куйпоймикого
это элементарный комплекс неполноценности)
Начал подозревать, что вы, КК-ц, - не системщик.
Существует множество других мотивационных вариантов, почему Максу пришлось
(именно пришлось - как он написал!) ждать начала концерта. (А кстати, кто приезжал?)))
Другое объяснение - вы все прекрасно понимаете, но чтобы лишний раз "накакать на голову"
Макса, делаете себя "проще"))))
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:16
airmax78 написав: UA написав: Faceless написав:
Сейчас бы Захар из кустов выскочил с криком "На-а-а-в-е-е-е-с!!!"
Сейчас актуален навес квартир под аренду или перепродажу с ремонтом по ценам 2018 года.
Особенностью навеса являться офигиване владельцев от итоговой суммы потраченной на ремонт и как следствие нереальные хотелки цен аренды - продажи этой свежей партии квартир.
Риелтеры грят, что хорошие квартиры с хорошим ремонтом улетают со свистом. Реус - живой пример.
капец, вопиющая крамола на ветке и не слышно ни единого протестующего возгласа от захара и франта
злочынна влада таки зныщила патриотив
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:21
Первый написав:flyman
Сходи к психиатру. Во всем видеть ж.опу
Специалист пошаманит и увидишь каштан.
там шоколадна маса
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:22
airmax78 написав:
Риелтеры грят, что хорошие квартиры с хорошим ремонтом улетают со свистом. Реус - живой пример.
Да, улетают.
Вопрос в цене.
Эта цена покрывает покупку квартиры без ремонта + цену ремонта без глубокого вовлечения собственника?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:25
та да, я чтото не помню чтоб находил каштаны такой формы
обычно круглые или половинки
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:41
kingkongovets написав:J_P
так много текста и подробностей, шо я так и не понял главного
- вы тоже считаете, шо для опытного харьковского бизнесмена инвестиции в киевские котлованы, причем исключительно в говнострои аркады - единственно верный вариант?
Процитирую себя же: "...не соглашусь с вами, а поддержу Влада."
Остальное (т.е. обоснование) видать зря писал )))))
Простая ситуация: человек зарабатывает больше чем тратит, все основные мат проблемы решены (квартира, машина, и тд.), есть свободная 30-ка. Есть понимание общих тенденций и выгодности проекта. Так почему бы не вложиться? Солдат спит, служба идет... Сам так вложился в 2003-м. Но в аренду не сдавал - продал)))
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