Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
юрий подметил одну очень важную вещь - вы пытаетесь претендовать на все самое-самое лучшее, но при этом покорно позволяете срать себе на голову, несколько часов со своей женщиной на холоде ожидая концерта куйпоймикого это элементарный комплекс неполноценности)
Начал подозревать, что вы, КК-ц, - не системщик. Существует множество других мотивационных вариантов, почему Максу пришлось (именно пришлось - как он написал!) ждать начала концерта. (А кстати, кто приезжал?))) Другое объяснение - вы все прекрасно понимаете, но чтобы лишний раз "накакать на голову" Макса, делаете себя "проще"))))
Faceless написав:Сейчас бы Захар из кустов выскочил с криком "На-а-а-в-е-е-е-с!!!"
Сейчас актуален навес квартир под аренду или перепродажу с ремонтом по ценам 2018 года. Особенностью навеса являться офигиване владельцев от итоговой суммы потраченной на ремонт и как следствие нереальные хотелки цен аренды - продажи этой свежей партии квартир.
Риелтеры грят, что хорошие квартиры с хорошим ремонтом улетают со свистом. Реус - живой пример.
капец, вопиющая крамола на ветке и не слышно ни единого протестующего возгласа от захара и франта злочынна влада таки зныщила патриотив
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:flyman Сходи к психиатру. Во всем видеть ж.опу Специалист пошаманит и увидишь каштан.
там шоколадна маса
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
так много текста и подробностей, шо я так и не понял главного - вы тоже считаете, шо для опытного харьковского бизнесмена инвестиции в киевские котлованы, причем исключительно в говнострои аркады - единственно верный вариант?
Процитирую себя же: "...не соглашусь с вами, а поддержу Влада." Остальное (т.е. обоснование) видать зря писал ))))) Простая ситуация: человек зарабатывает больше чем тратит, все основные мат проблемы решены (квартира, машина, и тд.), есть свободная 30-ка. Есть понимание общих тенденций и выгодности проекта. Так почему бы не вложиться? Солдат спит, служба идет... Сам так вложился в 2003-м. Но в аренду не сдавал - продал)))
X-Fresh написав: что то вы сильно разбаловали своих детей вот планировка с 2мя детскими 8 и 10 метров
Один добрый самаритянин на этом форуме уже освежал мою память про рассказ О`Генри, в котором главный герой был не так жесток к детям, как этот застройщик, а "... всего-навсего ограбил/зарезал несколько человек, в том числе и пару бабушек" (Блин, опять забыл детали(((((
airmax78 написав:Нормальная кровать, не для баскетболистов, 205-210 см максимум. Мы тут не о дворцах и не об элитке. Мы о квартире для обычных людей, под обычную мебель.
Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW. Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)
airmax78 написав:Нормальная кровать, не для баскетболистов, 205-210 см максимум. Мы тут не о дворцах и не об элитке. Мы о квартире для обычных людей, под обычную мебель.
Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW. Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)
Сорян, но у меня кровать ровно 205х180. Если у меня эксклюзив, так как таких кроватей вообще нет, могу предложить за 1800 куе.