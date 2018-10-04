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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:16

  kingkongovets написав:airmax78

юрий подметил одну очень важную вещь - вы пытаетесь претендовать на все самое-самое лучшее, но при этом покорно позволяете срать себе на голову, несколько часов со своей женщиной на холоде ожидая концерта куйпоймикого
это элементарный комплекс неполноценности)

Начал подозревать, что вы, КК-ц, - не системщик.
Существует множество других мотивационных вариантов, почему Максу пришлось (именно пришлось - как он написал!) ждать начала концерта. (А кстати, кто приезжал?)))
Другое объяснение - вы все прекрасно понимаете, но чтобы лишний раз "накакать на голову" Макса, делаете себя "проще"))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:16

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Faceless написав:Сейчас бы Захар из кустов выскочил с криком "На-а-а-в-е-е-е-с!!!"

Сейчас актуален навес квартир под аренду или перепродажу с ремонтом по ценам 2018 года.
Особенностью навеса являться офигиване владельцев от итоговой суммы потраченной на ремонт и как следствие нереальные хотелки цен аренды - продажи этой свежей партии квартир.

Риелтеры грят, что хорошие квартиры с хорошим ремонтом улетают со свистом. Реус - живой пример.


капец, вопиющая крамола на ветке и не слышно ни единого протестующего возгласа от захара и франта
злочынна влада таки зныщила патриотив
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:21

  Первый написав:flyman
Сходи к психиатру. Во всем видеть ж.опу :mrgreen:
Специалист пошаманит и увидишь каштан.

там шоколадна маса
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:22

  airmax78 написав:Риелтеры грят, что хорошие квартиры с хорошим ремонтом улетают со свистом. Реус - живой пример.

Да, улетают.
Вопрос в цене.
Эта цена покрывает покупку квартиры без ремонта + цену ремонта без глубокого вовлечения собственника?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:25

  flyman написав:
  Faceless написав:Зображення

схоже на ж*** їжака

та да, я чтото не помню чтоб находил каштаны такой формы :roll: обычно круглые или половинки
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:41

  kingkongovets написав:J_P

так много текста и подробностей, шо я так и не понял главного - вы тоже считаете, шо для опытного харьковского бизнесмена инвестиции в киевские котлованы, причем исключительно в говнострои аркады - единственно верный вариант?

Процитирую себя же: "...не соглашусь с вами, а поддержу Влада."
Остальное (т.е. обоснование) видать зря писал )))))
Простая ситуация: человек зарабатывает больше чем тратит, все основные мат проблемы решены (квартира, машина, и тд.), есть свободная 30-ка. Есть понимание общих тенденций и выгодности проекта. Так почему бы не вложиться? Солдат спит, служба идет... Сам так вложился в 2003-м. Но в аренду не сдавал - продал)))
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:10

  X-Fresh написав:
что то вы сильно разбаловали своих детей
вот планировка с 2мя детскими 8 и 10 метровЗображення

Один добрый самаритянин на этом форуме уже освежал мою память про рассказ О`Генри, в котором главный герой был не так жесток к детям, как этот застройщик, а "... всего-навсего ограбил/зарезал несколько человек, в том числе и пару бабушек" (Блин, опять забыл детали(((((
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:15

  airmax78 написав:Нормальная кровать, не для баскетболистов, 205-210 см максимум. Мы тут не о дворцах и не об элитке. Мы о квартире для обычных людей, под обычную мебель.

Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW.
Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:48

  J_P написав:
  airmax78 написав:Нормальная кровать, не для баскетболистов, 205-210 см максимум. Мы тут не о дворцах и не об элитке. Мы о квартире для обычных людей, под обычную мебель.

Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW.
Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)

Сорян, но у меня кровать ровно 205х180. Если у меня эксклюзив, так как таких кроватей вообще нет, могу предложить за 1800 куе.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:02

  UA написав:
  airmax78 написав:Риелтеры грят, что хорошие квартиры с хорошим ремонтом улетают со свистом. Реус - живой пример.

Да, улетают.
Вопрос в цене.
Эта цена покрывает покупку квартиры без ремонта + цену ремонта без глубокого вовлечения собственника?

Реус грил, че с премией продал свой дизайнерский ремонт. При этом не опускался никуда и от рыночной цены голых стен.
airmax78
 
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