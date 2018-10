Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:16

airmax78 написав: UA написав: Faceless написав: Сейчас бы Захар из кустов выскочил с криком "На-а-а-в-е-е-е-с!!!" Сейчас бы Захар из кустов выскочил с криком "На-а-а-в-е-е-е-с!!!"

Особенностью навеса являться офигиване владельцев от итоговой суммы потраченной на ремонт и как следствие нереальные хотелки цен аренды - продажи этой свежей партии квартир. Сейчас актуален навес квартир под аренду или перепродажу с ремонтом по ценам 2018 года.Особенностью навеса являться офигиване владельцев от итоговой суммы потраченной на ремонт и как следствие нереальные хотелки цен аренды - продажи этой свежей партии квартир.

Риелтеры грят, что хорошие квартиры с хорошим ремонтом улетают со свистом. Реус - живой пример. Риелтеры грят, что хорошие квартиры с хорошим ремонтом улетают со свистом. Реус - живой пример.



капец, вопиющая крамола на ветке и не слышно ни единого протестующего возгласа от захара и франта

злочынна влада таки зныщила патриотив капец, вопиющая крамола на ветке и не слышно ни единого протестующего возгласа от захара и франтазлочынна влада таки зныщила патриотив

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.