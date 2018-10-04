Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Семейные отношения являются движущим фактором РЖН. Мы должны разобраться в чем причина развала ячейки общества, уже повлекшей за собой, как минимум, сокращение предложения на рынке аренды Ирпеня (или Бучи?). Да и в целом, эта ветка давным давно вышла далеко за пределы обсуждаемой темы и является, больше, площадкой для общения (пусть и с уклоном в меркантильную тему), нежели узкопрофильной веткой для риелтеров, покупателей и продавцов киевской недвижимости.
у девушки еще рана не затянулась, а вы ее бередите своими шуточками как бы мирно люди не расставались, какие бы при этом хорошие мины они не строили, расставание - всегда стресс
Натт очень рациональная девушка. Уверен - это было взвешенное решение, а не эмоции. Другой я бы не задал этот вопрос, но у Натт, уверен, есть ответ. P.S. Кстати, у меня вот прямо сейчас, в этот самый момент разводятся друзья. После 15 лет в браке и при 2х несовершеннолетних детях. "Несошлись характерами". После 15 лет.
airmax78 написав:Семейные отношения являются движущим фактором РЖН. Мы должны разобраться в чем причина развала ячейки общества, уже повлекшей за собой, как минимум, сокращение предложения на рынке аренды Ирпеня (или Бучи?). Да и в целом, эта ветка давным давно вышла далеко за пределы обсуждаемой темы и является, больше, площадкой для общения (пусть и с уклоном в меркантильную тему), нежели узкопрофильной веткой для риелтеров, покупателей и продавцов киевской недвижимости.
у девушки еще рана не затянулась, а вы ее бередите своими шуточками как бы мирно люди не расставались, какие бы при этом хорошие мины они не строили, расставание - всегда стресс
Натт очень рациональная девушка. Уверен - это было взвешенное решение, а не эмоции. Другой я бы не задал этот вопрос, но у Натт, уверен, есть ответ. P.S. Кстати, у меня вот прямо сейчас, в этот самый момент разводятся друзья. После 15 лет в браке и при 2х несовершеннолетних детях. "Несошлись характерами". После 15 лет.
Дело не в характерах, а в том что ошибочно многие люди себя переоценивают и считают что достойны лучшего и думают что им все должны. Инфантильное поколение в инфантильной стране
airmax78 написав:Семейные отношения являются движущим фактором РЖН. Мы должны разобраться в чем причина развала ячейки общества, уже повлекшей за собой, как минимум, сокращение предложения на рынке аренды Ирпеня (или Бучи?). Да и в целом, эта ветка давным давно вышла далеко за пределы обсуждаемой темы и является, больше, площадкой для общения (пусть и с уклоном в меркантильную тему), нежели узкопрофильной веткой для риелтеров, покупателей и продавцов киевской недвижимости.
у девушки еще рана не затянулась, а вы ее бередите своими шуточками как бы мирно люди не расставались, какие бы при этом хорошие мины они не строили, расставание - всегда стресс
Натт очень рациональная девушка. Уверен - это было взвешенное решение, а не эмоции. Другой я бы не задал этот вопрос, но у Натт, уверен, есть ответ. P.S. Кстати, у меня вот прямо сейчас, в этот самый момент разводятся друзья. После 15 лет в браке и при 2х несовершеннолетних детях. "Несошлись характерами". После 15 лет.
airmax78 написав:Семейные отношения являются движущим фактором РЖН. Мы должны разобраться в чем причина развала ячейки общества, уже повлекшей за собой, как минимум, сокращение предложения на рынке аренды Ирпеня (или Бучи?). Да и в целом, эта ветка давным давно вышла далеко за пределы обсуждаемой темы и является, больше, площадкой для общения (пусть и с уклоном в меркантильную тему), нежели узкопрофильной веткой для риелтеров, покупателей и продавцов киевской недвижимости.
у девушки еще рана не затянулась, а вы ее бередите своими шуточками как бы мирно люди не расставались, какие бы при этом хорошие мины они не строили, расставание - всегда стресс
Натт очень рациональная девушка. Уверен - это было взвешенное решение, а не эмоции. Другой я бы не задал этот вопрос, но у Натт, уверен, есть ответ. P.S. Кстати, у меня вот прямо сейчас, в этот самый момент разводятся друзья. После 15 лет в браке и при 2х несовершеннолетних детях. "Несошлись характерами". После 15 лет.
Відмовка. В усьому "винен" Його Величність СЕКС. Коли люди смачно кохаються після десятиліть спільного життя, то ні відсутність житла, ні дефіцит грошей або інших ресурсів, або навіть психічна несумісність не є визначальними причинами розлучення. Секс - головне, решта негативних чинників - лише іржа у сімейних стосунках.
hume написав:Кстати, алюминиевое остекление на модных домах разбирается и собирается только извне. Хочешь поменять стёкла/резинки/прочее, вызывай люльку
А зачем их менять? Лет на 50 должно хватить.
В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.