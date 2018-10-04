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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:44

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Семейные отношения являются движущим фактором РЖН. Мы должны разобраться в чем причина развала ячейки общества, уже повлекшей за собой, как минимум, сокращение предложения на рынке аренды Ирпеня (или Бучи?). Да и в целом, эта ветка давным давно вышла далеко за пределы обсуждаемой темы и является, больше, площадкой для общения (пусть и с уклоном в меркантильную тему), нежели узкопрофильной веткой для риелтеров, покупателей и продавцов киевской недвижимости.


у девушки еще рана не затянулась, а вы ее бередите своими шуточками
как бы мирно люди не расставались, какие бы при этом хорошие мины они не строили, расставание - всегда стресс

Натт очень рациональная девушка. Уверен - это было взвешенное решение, а не эмоции. Другой я бы не задал этот вопрос, но у Натт, уверен, есть ответ.
P.S. Кстати, у меня вот прямо сейчас, в этот самый момент разводятся друзья. После 15 лет в браке и при 2х несовершеннолетних детях. "Несошлись характерами". После 15 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:52

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Семейные отношения являются движущим фактором РЖН. Мы должны разобраться в чем причина развала ячейки общества, уже повлекшей за собой, как минимум, сокращение предложения на рынке аренды Ирпеня (или Бучи?). Да и в целом, эта ветка давным давно вышла далеко за пределы обсуждаемой темы и является, больше, площадкой для общения (пусть и с уклоном в меркантильную тему), нежели узкопрофильной веткой для риелтеров, покупателей и продавцов киевской недвижимости.


у девушки еще рана не затянулась, а вы ее бередите своими шуточками
как бы мирно люди не расставались, какие бы при этом хорошие мины они не строили, расставание - всегда стресс

Натт очень рациональная девушка. Уверен - это было взвешенное решение, а не эмоции. Другой я бы не задал этот вопрос, но у Натт, уверен, есть ответ.
P.S. Кстати, у меня вот прямо сейчас, в этот самый момент разводятся друзья. После 15 лет в браке и при 2х несовершеннолетних детях. "Несошлись характерами". После 15 лет.

Дело не в характерах, а в том что ошибочно многие люди себя переоценивают и считают что достойны лучшего и думают что им все должны. Инфантильное поколение в инфантильной стране
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:59

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Семейные отношения являются движущим фактором РЖН. Мы должны разобраться в чем причина развала ячейки общества, уже повлекшей за собой, как минимум, сокращение предложения на рынке аренды Ирпеня (или Бучи?). Да и в целом, эта ветка давным давно вышла далеко за пределы обсуждаемой темы и является, больше, площадкой для общения (пусть и с уклоном в меркантильную тему), нежели узкопрофильной веткой для риелтеров, покупателей и продавцов киевской недвижимости.


у девушки еще рана не затянулась, а вы ее бередите своими шуточками
как бы мирно люди не расставались, какие бы при этом хорошие мины они не строили, расставание - всегда стресс

Натт очень рациональная девушка. Уверен - это было взвешенное решение, а не эмоции. Другой я бы не задал этот вопрос, но у Натт, уверен, есть ответ.
P.S. Кстати, у меня вот прямо сейчас, в этот самый момент разводятся друзья. После 15 лет в браке и при 2х несовершеннолетних детях. "Несошлись характерами". После 15 лет.


40лет. Седина в бороду, бес в ребро.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:03

  X-Fresh написав:по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?

Давайте, все вместе, хором позовем, три-четыре: Три бе ка! Три бе ка!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, алюминиевое остекление на модных домах разбирается и собирается только извне. Хочешь поменять стёкла/резинки/прочее, вызывай люльку
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:19

  hume написав:Кстати, алюминиевое остекление на модных домах разбирается и собирается только извне. Хочешь поменять стёкла/резинки/прочее, вызывай люльку

А зачем их менять? Лет на 50 должно хватить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:21

  hume написав:Кстати, алюминиевое остекление на модных домах разбирается и собирается только извне. Хочешь поменять стёкла/резинки/прочее, вызывай люльку

Факт
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:22

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Семейные отношения являются движущим фактором РЖН. Мы должны разобраться в чем причина развала ячейки общества, уже повлекшей за собой, как минимум, сокращение предложения на рынке аренды Ирпеня (или Бучи?). Да и в целом, эта ветка давным давно вышла далеко за пределы обсуждаемой темы и является, больше, площадкой для общения (пусть и с уклоном в меркантильную тему), нежели узкопрофильной веткой для риелтеров, покупателей и продавцов киевской недвижимости.


у девушки еще рана не затянулась, а вы ее бередите своими шуточками
как бы мирно люди не расставались, какие бы при этом хорошие мины они не строили, расставание - всегда стресс

Натт очень рациональная девушка. Уверен - это было взвешенное решение, а не эмоции. Другой я бы не задал этот вопрос, но у Натт, уверен, есть ответ.
P.S. Кстати, у меня вот прямо сейчас, в этот самый момент разводятся друзья. После 15 лет в браке и при 2х несовершеннолетних детях. "Несошлись характерами". После 15 лет.

Відмовка. В усьому "винен" Його Величність СЕКС. Коли люди смачно кохаються після десятиліть спільного життя, то ні відсутність житла, ні дефіцит грошей або інших ресурсів, або навіть психічна несумісність не є визначальними причинами розлучення. Секс - головне, решта негативних чинників - лише іржа у сімейних стосунках.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:30

  airmax78 написав:
  hume написав:Кстати, алюминиевое остекление на модных домах разбирается и собирается только извне. Хочешь поменять стёкла/резинки/прочее, вызывай люльку

А зачем их менять? Лет на 50 должно хватить.

В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.
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