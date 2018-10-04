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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:31
ihorkyiv написав:
Відмовка. В усьому "винен" Його Величність СЕКС. Коли люди смачно кохаються після десятиліть спільного життя, то ні відсутність житла, ні дефіцит грошей або інших ресурсів, або навіть психічна несумісність не є визначальними причинами розлучення. Секс - головне, решта негативних чинників - лише іржа у сімейних стосунках.
Причини дві в основному дві: секс і\або гроші.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:31
X-Fresh написав:
по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?
А вам мама в почти полтинник запрещает домой девушек бальзаковского возраста приводить?
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барабашов
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:32
hume написав:
В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.
Какой ЖК? (с)
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fasser
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:33
ihorkyiv написав:
Відмовка. В усьому "винен" Його Величність СЕКС. Коли люди смачно кохаються після десятиліть спільного життя, то ні відсутність житла, ні дефіцит грошей або інших ресурсів, або навіть психічна несумісність не є визначальними причинами розлучення. Секс - головне, решта негативних чинників - лише іржа у сімейних стосунках.
Нравятся ваши мысли
У натт проблемы с сексом. Всё, мы решили:mrgreen:
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hume
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:33
барабашов написав: X-Fresh написав:
по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинамии?
А вам мама в почти полтинник запрещает домой девушек бальзаковского возраста приводить?
цікаво, що ріспєкт-алігарх не має бабла на "маліну" для "мальвін"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:34
fasser написав: hume написав:
В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.
Какой ЖК? (с)
Не спрашивал
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hume
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:35
hume написав: fasser написав: hume написав:
В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.
Какой ЖК? (с)
Не спрашивал
ЫЫЫЫЫ?!
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airmax78
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:41
Все, закрываем тему развода Натт. Я думал тут есть дипломированные психологи, а тут одни пошляки собрались.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:42
Первый написав:flyman
Сходи к психиатру. Во всем видеть ж.опу
Специалист пошаманит и увидишь каштан.
Так це реально ж.па!
Такий каштан навіть не може бути створений природою, бо на стику "половинок" буде гострий перехід, а не плавний.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:43
Собственно суть в том, что окна разбираются и собираются снаружи.
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hume
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