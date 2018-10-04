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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2220222122222223>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:31

  ihorkyiv написав:Відмовка. В усьому "винен" Його Величність СЕКС. Коли люди смачно кохаються після десятиліть спільного життя, то ні відсутність житла, ні дефіцит грошей або інших ресурсів, або навіть психічна несумісність не є визначальними причинами розлучення. Секс - головне, решта негативних чинників - лише іржа у сімейних стосунках.

Причини дві в основному дві: секс і\або гроші.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:31

  X-Fresh написав:по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?

А вам мама в почти полтинник запрещает домой девушек бальзаковского возраста приводить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:32

  hume написав:В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.


Какой ЖК? (с) :)
fasser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:33

  ihorkyiv написав:Відмовка. В усьому "винен" Його Величність СЕКС. Коли люди смачно кохаються після десятиліть спільного життя, то ні відсутність житла, ні дефіцит грошей або інших ресурсів, або навіть психічна несумісність не є визначальними причинами розлучення. Секс - головне, решта негативних чинників - лише іржа у сімейних стосунках.

Нравятся ваши мысли
У натт проблемы с сексом. Всё, мы решили:mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:33

  барабашов написав:
  X-Fresh написав:по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинамии?

А вам мама в почти полтинник запрещает домой девушек бальзаковского возраста приводить?

цікаво, що ріспєкт-алігарх не має бабла на "маліну" для "мальвін"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:34

  fasser написав:
  hume написав:В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.


Какой ЖК? (с) :)

Не спрашивал
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:35

  hume написав:
  fasser написав:
  hume написав:В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.


Какой ЖК? (с) :)

Не спрашивал

ЫЫЫЫЫ?! :shock:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все, закрываем тему развода Натт. Я думал тут есть дипломированные психологи, а тут одни пошляки собрались.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:42

  Первый написав:flyman
Сходи к психиатру. Во всем видеть ж.опу :mrgreen:
Специалист пошаманит и увидишь каштан.

Так це реально ж.па!
Такий каштан навіть не може бути створений природою, бо на стику "половинок" буде гострий перехід, а не плавний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:43

Собственно суть в том, что окна разбираются и собираются снаружи.
hume
 
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