RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2220222122222223>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все, закрываем тему развода Натт. Я думал тут есть дипломированные психологи, а тут одни пошляки собрались.
airmax78
 
Повідомлень: 26208
З нами з: 25.10.12
Подякував: 684 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:42

Такий каштан навіть не може бути створений природою, бо на стику "половинок" буде гострий перехід, а не плавний.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 11.11.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:43

Собственно суть в том, что окна разбираются и собираются снаружи.
hume
 
Повідомлень: 4764
З нами з: 27.12.12
Подякував: 359 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Мені дуже не подобається що будинок іграшок в ямі. Перепади висот з кардиналом здається більше 30 метрів.

перепад высот должен сглаживаться цокольным этажом. Элитный цоколь для последователей Флая.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8349
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:49

  hume написав:Собственно суть в том, что окна разбираются и собираются снаружи.

А мне нравится: переплеты узкие, световые проемы существенно шире, чем в металлопластиковых окнах. На ощупь кажутся значительно более качественными, размеры самих окон (в т.ч. открывающихся створок) больше, чем можно сделать из металлопластика. В общем плюсов вижу гораздо больше чем минусов. Неспроста же они в разы дороже металлопластика.
airmax78
 
Повідомлень: 26208
З нами з: 25.10.12
Подякував: 684 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:08

  kingkongovets написав:вижу шо так и не поняли - мне не нужно пояснять выгоду вложений свободного кеша в недвигу)
мне непонятен выбор исключительно аркады, причем сам человек живет в харькове и планирует кататься за деньгами на поезде
я не верю шо нельзя рядом найти шото поинтереснее, блин ну чел в бизнесе - связи, инфа, все такое
но - тупо раз за разом оп аркады

Есть Бизнес, который подразумевает 24-часовую занятость, по крайней мере на старте. Где можно как хорошо заработать, так и хорошо пролететь.
Есть пассивный доход, когда солдат спит, служба идет. В этом случае я, действительно, не нашел лучшего варианта в перспективном городе в перспективном месте, чтобы без лишних проблем заработать сначала на стройке, потом на аренде.
Vlad442
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Даже в старых панельках делали минимальное расстояние от стены до стены - 3,4 м.

Вы ошибаетесь. Даже если имеете в виду длинную стену.
Доказательство (а это даже не хрущь)
Зображення
Vlad442
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:52

  X-Fresh написав:по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?



А какой тут опыт должен быть? Тут все проще простого. Или посуточно снимаешь, или на неделю-две, или имеешь свою доп хату и туда приводишь. Ну или самое простое-номер в отеле. Золотое правило--никогда не приводить туда где живёшь сам, даже если это не твоя квартира а ты там арендуешь, и всегда звонить им и давать другой мобильный номер( если речь не о постоянной девушке) который будет только для этих целей. При нарушении любого из этих условий-- рано или поздно будут проблемы.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
Повідомлень: 3027
З нами з: 25.12.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:58

  Natt написав:
  J_P написав:
  airmax78 написав:Нормальная кровать, не для баскетболистов, 205-210 см максимум. Мы тут не о дворцах и не об элитке. Мы о квартире для обычных людей, под обычную мебель.

Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW.
Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)

Сорян, но у меня кровать ровно 205х180. Если у меня эксклюзив, так как таких кроватей вообще нет, могу предложить за 1800 куе.

Натт, вот зря Вы повелись на тему кроватей.
Макс в результате вывел целую теорию о том, что у Вас проблемы с сексом.
Ладно бы Макс - он приколист всем известный, НО! Флай уже как на иголках, и готовится засылать сватов повторно
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7379
З нами з: 30.11.11
Подякував: 730 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:05

  antey1969 написав:
  Natt написав:
  J_P написав:Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW.
Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)

Сорян, но у меня кровать ровно 205х180. Если у меня эксклюзив, так как таких кроватей вообще нет, могу предложить за 1800 куе.

Натт, вот зря Вы повелись на тему кроватей.
Макс в результате вывел целую теорию о том, что у Вас проблемы с сексом.
Ладно бы Макс - он приколист всем известный, НО! Флай уже как на иголках, и готовится засылать сватов повторно

кровать за 1800у.е. в цоколі за 8.6куе з ремонтом на 500у.е. буде як вішенка на торті
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14459
З нами з: 09.03.14
Подякував: 843 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2220222122222223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Срочный выкуп квартиры, дома, недвижимости в Киеве. Продажа.
UniGroup » П'ят 07 вер, 2018 10:17
1 339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 13:25
UniGroup
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1151, 1152, 1153
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11523 2067542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 21:58
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166606
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4773)
05.10.2018 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.