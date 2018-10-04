Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Собственно суть в том, что окна разбираются и собираются снаружи.
А мне нравится: переплеты узкие, световые проемы существенно шире, чем в металлопластиковых окнах. На ощупь кажутся значительно более качественными, размеры самих окон (в т.ч. открывающихся створок) больше, чем можно сделать из металлопластика. В общем плюсов вижу гораздо больше чем минусов. Неспроста же они в разы дороже металлопластика.
kingkongovets написав:вижу шо так и не поняли - мне не нужно пояснять выгоду вложений свободного кеша в недвигу) мне непонятен выбор исключительно аркады, причем сам человек живет в харькове и планирует кататься за деньгами на поезде я не верю шо нельзя рядом найти шото поинтереснее, блин ну чел в бизнесе - связи, инфа, все такое но - тупо раз за разом оп аркады
Есть Бизнес, который подразумевает 24-часовую занятость, по крайней мере на старте. Где можно как хорошо заработать, так и хорошо пролететь. Есть пассивный доход, когда солдат спит, служба идет. В этом случае я, действительно, не нашел лучшего варианта в перспективном городе в перспективном месте, чтобы без лишних проблем заработать сначала на стройке, потом на аренде.
X-Fresh написав:по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д. кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?
А какой тут опыт должен быть? Тут все проще простого. Или посуточно снимаешь, или на неделю-две, или имеешь свою доп хату и туда приводишь. Ну или самое простое-номер в отеле. Золотое правило--никогда не приводить туда где живёшь сам, даже если это не твоя квартира а ты там арендуешь, и всегда звонить им и давать другой мобильный номер( если речь не о постоянной девушке) который будет только для этих целей. При нарушении любого из этих условий-- рано или поздно будут проблемы.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
airmax78 написав:Нормальная кровать, не для баскетболистов, 205-210 см максимум. Мы тут не о дворцах и не об элитке. Мы о квартире для обычных людей, под обычную мебель.
Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW. Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)
Сорян, но у меня кровать ровно 205х180. Если у меня эксклюзив, так как таких кроватей вообще нет, могу предложить за 1800 куе.
Натт, вот зря Вы повелись на тему кроватей. Макс в результате вывел целую теорию о том, что у Вас проблемы с сексом. Ладно бы Макс - он приколист всем известный, НО! Флай уже как на иголках, и готовится засылать сватов повторно
J_P написав:Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW. Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)
Сорян, но у меня кровать ровно 205х180. Если у меня эксклюзив, так как таких кроватей вообще нет, могу предложить за 1800 куе.
Натт, вот зря Вы повелись на тему кроватей. Макс в результате вывел целую теорию о том, что у Вас проблемы с сексом. Ладно бы Макс - он приколист всем известный, НО! Флай уже как на иголках, и готовится засылать сватов повторно
кровать за 1800у.е. в цоколі за 8.6куе з ремонтом на 500у.е. буде як вішенка на торті
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.