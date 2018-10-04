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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:16
antey1969 написав:
Натт, вот зря Вы повелись на тему кроватей.
Макс в результате вывел целую теорию о том, что у Вас проблемы с сексом.
Ладно бы Макс - он приколист всем известный, НО! Флай уже как на иголках, и готовится засылать сватов повторно
Капец. При чем тут Макс к сексу? Какой вообще в браке может быть секс? Меня эта тема вообще не интересует.
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