Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав:по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д. кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?
А какой тут опыт должен быть? Тут все проще простого. Или посуточно снимаешь, или на неделю-две, или имеешь свою доп хату и туда приводишь. Ну или самое простое-номер в отеле. Золотое правило--никогда не приводить туда где живёшь сам, даже если это не твоя квартира а ты там арендуешь, и всегда звонить им и давать другой мобильный номер( если речь не о постоянной девушке) который будет только для этих целей. При нарушении любого из этих условий-- рано или поздно будут проблемы.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
J_P написав:Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW. Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)
Сорян, но у меня кровать ровно 205х180. Если у меня эксклюзив, так как таких кроватей вообще нет, могу предложить за 1800 куе.
Натт, вот зря Вы повелись на тему кроватей. Макс в результате вывел целую теорию о том, что у Вас проблемы с сексом. Ладно бы Макс - он приколист всем известный, НО! Флай уже как на иголках, и готовится засылать сватов повторно
кровать за 1800у.е. в цоколі за 8.6куе з ремонтом на 500у.е. буде як вішенка на торті
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Там, если присмотреться, 1/3 автомобилей с переднего плана, в нормальной стране, должна была быть давно переплавлена в печах (камазы, газель, семерка - дальше неразборчиво), а не продолжать отравлять воздух европейской столицы.