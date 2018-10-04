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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2220222122222223>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Даже в старых панельках делали минимальное расстояние от стены до стены - 3,4 м.

Вы ошибаетесь. Даже если имеете в виду длинную стену.
Доказательство (а это даже не хрущь)
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Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:52

  X-Fresh написав:по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?



А какой тут опыт должен быть? Тут все проще простого. Или посуточно снимаешь, или на неделю-две, или имеешь свою доп хату и туда приводишь. Ну или самое простое-номер в отеле. Золотое правило--никогда не приводить туда где живёшь сам, даже если это не твоя квартира а ты там арендуешь, и всегда звонить им и давать другой мобильный номер( если речь не о постоянной девушке) который будет только для этих целей. При нарушении любого из этих условий-- рано или поздно будут проблемы.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:05

  antey1969 написав:
  Natt написав:
  J_P написав:Макс, АСТАНАВИТЕСЬ! Точнее наоборот - залезьте в инет! Кроватей 205 см вообще нет (при матрасе 200х180), а 210 - только самые бюджетные варианты от украинского филиала BRW.
Все остальное - от 220 см (повторюсь - при длине матраца 200 см)

Сорян, но у меня кровать ровно 205х180. Если у меня эксклюзив, так как таких кроватей вообще нет, могу предложить за 1800 куе.

Натт, вот зря Вы повелись на тему кроватей.
Макс в результате вывел целую теорию о том, что у Вас проблемы с сексом.
Ладно бы Макс - он приколист всем известный, НО! Флай уже как на иголках, и готовится засылать сватов повторно

кровать за 1800у.е. в цоколі за 8.6куе з ремонтом на 500у.е. буде як вішенка на торті
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

час пик

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:26

  kingkongovets написав:час пик

Зубожиння, я считаю :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:37

  hume написав:Кстати, алюминиевое остекление на модных домах разбирается и собирается только извне. Хочешь поменять стёкла/резинки/прочее, вызывай люльку


На глухих фасадах да, хлопушка с улицы устанавливается:
http://www.talisman.kiev.ua/page199/tovar4/
но на рабочих(открываемых) створках все нормально меняется из помещения:
http://www.talisman.kiev.ua/page199/tovar70/
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:40

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:час пик

Зубожиння, я считаю :-)

Там, если присмотреться, 1/3 автомобилей с переднего плана, в нормальной стране, должна была быть давно переплавлена в печах (камазы, газель, семерка - дальше неразборчиво), а не продолжать отравлять воздух европейской столицы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Натт, а что с ирпенем (вашим комплексом)? остается вам или мужу? или продаете?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:45

  X-Fresh написав:
  trololo написав:
  X-Fresh написав:сегодня получил приход свежей гривны...в эквиваленте 4000 ойро.
пришлось оббежать где то 10 обменников чтоб купить 4к ойро((( печаль


такой воротила не может найти проверенного частника? не верю

мне проверенные частники не нужны, они на мне наживаются.( сэкономленные 5 копеек - это бизнесланч)
сейчас у частников дороже. Лучше курса чем на антоновича 169 вы не найдете ни в одном ПОВе


что такое 200 грн экономии для перца, который с легостью тратит 6 куе на турцию? не верю. мне лень снимать с привата и ехать куда то менять, проще через п24.. так а я нищеброд..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:48

  X-Fresh написав:по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?

Насколько знаю, Юра-телотехник
Faceless
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