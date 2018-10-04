Жека79 написав:

X-Fresh написав: по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.

кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами? по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?

А какой тут опыт должен быть? Тут все проще простого. Или посуточно снимаешь, или на неделю-две, или имеешь свою доп хату и туда приводишь. Ну или самое простое-номер в отеле. Золотое правило--никогда не приводить туда где живёшь сам, даже если это не твоя квартира а ты там арендуешь, и всегда звонить им и давать другой мобильный номер( если речь не о постоянной девушке) который будет только для этих целей. При нарушении любого из этих условий-- рано или поздно будут проблемы.