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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:52

  airmax78 написав:Там, если присмотреться, 1/3 автомобилей с переднего плана, в нормальной стране, должна была быть давно переплавлена в печах (камазы, газель, семерка - дальше неразборчиво), а не продолжать отравлять воздух европейской столицы.

Я про зубожиння, семерки, газели не на святом духе ездять, а вполне на бензусе. Который нынче дорог, газ тоже дорог.
Если ездять, значит есть деньги на заправить.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:53

  Жека79 написав:
  X-Fresh написав:по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?



А какой тут опыт должен быть? Тут все проще простого. Или посуточно снимаешь, или на неделю-две, или имеешь свою доп хату и туда приводишь. Ну или самое простое-номер в отеле. Золотое правило--никогда не приводить туда где живёшь сам, даже если это не твоя квартира а ты там арендуешь, и всегда звонить им и давать другой мобильный номер( если речь не о постоянной девушке) который будет только для этих целей. При нарушении любого из этих условий-- рано или поздно будут проблемы.


позволю себе добавить, что не стоит регаться на сайтах агрегаторах с основного мыла, могут подосрать невзначай :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:06

  kingkongovets написав:час пик

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не зря я слил Оболонь Резиденсис.
Не понимаю тех кто фататеет от того места
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:08

  trololo написав:
что такое 200 грн экономии для перца, который с легостью тратит 6 куе на турцию? не верю. мне лень снимать с привата и ехать куда то менять, проще через п24.. так а я нищеброд..


копейка рубыль бережет
был бы расточитальный как ты, отдыхал бы в затоке....
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:20

  X-Fresh написав:
  trololo написав:
что такое 200 грн экономии для перца, который с легостью тратит 6 куе на турцию? не верю. мне лень снимать с привата и ехать куда то менять, проще через п24.. так а я нищеброд..


копейка рубыль бережет
был бы расточитальный как ты, отдыхал бы в затоке....


Затока для багатих. Не кожен потягне. На відміну від туреччини
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не понимаю людей, которые фапают на киевские заторы. В столице Нигерии все то же самое. Заторы - признак отсталости/развалености общественного транспорта и городской инфрастуктуры. Гордиться что поравнялись с африкой - тупость.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:52

  BIGor написав:Не понимаю людей, которые фапают на киевские заторы. В столице Нигерии все то же самое. Заторы - признак отсталости/развалености общественного транспорта и городской инфрастуктуры. Гордиться что поравнялись с африкой - тупость.


ну не знаю. я живу в центре и работаю в центре. пробок не заметил
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:25

  BIGor написав:Не понимаю людей, которые фапают на киевские заторы. В столице Нигерии все то же самое. Заторы - признак отсталости/развалености общественного транспорта и городской инфрастуктуры. Гордиться что поравнялись с африкой - тупость.

В Чернигове или Полтаве проблемы с заторами почти нет. В Харькове, по сравнению с Киевом, метро пустое, в пгт можно без проблем везде дойти пешком или доехать на велике или скутере, а вот почему-то все в нерезиновый прутся.
В NY как с заторами? Тоже отсталый город?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Не понимаю людей, которые фапают на киевские заторы. В столице Нигерии все то же самое. Заторы - признак отсталости/развалености общественного транспорта и городской инфрастуктуры. Гордиться что поравнялись с африкой - тупость.
Заторы не признак отсталости и разваленности, иначе подавляющее большинство мегаполисов мира придется назвать отсталыми и разваленными.
Заторы - признак предельной концентрации транспортных средств в городе, который в частности может усугубляться и неразвитым ОТ, и несоответствием состояния инфраструктуры.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:55

Прохожий сдохни прокурорская тварь.
BIGor
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