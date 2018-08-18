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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:52
airmax78 написав:
Там, если присмотреться, 1/3 автомобилей с переднего плана, в нормальной стране, должна была быть давно переплавлена в печах (камазы, газель, семерка - дальше неразборчиво), а не продолжать отравлять воздух европейской столицы.
Я про зубожиння, семерки, газели не на святом духе ездять, а вполне на бензусе. Который нынче дорог, газ тоже дорог.
Если ездять, значит есть деньги на заправить.
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pesikot
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:53
Жека79 написав: X-Fresh написав:
по поводу отношений, движущего фактора недвиги и т.д.
кто то имеет опыт аренды квартиры для тайных встреч с мальвинами?
А какой тут опыт должен быть? Тут все проще простого. Или посуточно снимаешь, или на неделю-две, или имеешь свою доп хату и туда приводишь. Ну или самое простое-номер в отеле. Золотое правило--никогда не приводить туда где живёшь сам, даже если это не твоя квартира а ты там арендуешь, и всегда звонить им и давать другой мобильный номер( если речь не о постоянной девушке) который будет только для этих целей. При нарушении любого из этих условий-- рано или поздно будут проблемы.
позволю себе добавить, что не стоит регаться на сайтах агрегаторах с основного мыла, могут подосрать невзначай
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:06
не зря я слил Оболонь Резиденсис.
Не понимаю тех кто фататеет от того места
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X-Fresh
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:08
trololo написав:
что такое 200 грн экономии для перца, который с легостью тратит 6 куе на турцию? не верю. мне лень снимать с привата и ехать куда то менять, проще через п24.. так а я нищеброд..
копейка рубыль бережет
был бы расточитальный как ты, отдыхал бы в затоке....
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X-Fresh
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:20
X-Fresh написав: trololo написав:
что такое 200 грн экономии для перца, который с легостью тратит 6 куе на турцию? не верю. мне лень снимать с привата и ехать куда то менять, проще через п24.. так а я нищеброд..
копейка рубыль бережет
был бы расточитальный как ты, отдыхал бы в затоке....
Затока для багатих. Не кожен потягне. На відміну від туреччини
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:48
Не понимаю людей, которые фапают на киевские заторы. В столице Нигерии все то же самое. Заторы - признак отсталости/развалености общественного транспорта и городской инфрастуктуры. Гордиться что поравнялись с африкой - тупость.
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BIGor
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:52
BIGor написав:
Не понимаю людей, которые фапают на киевские заторы. В столице Нигерии все то же самое. Заторы - признак отсталости/развалености общественного транспорта и городской инфрастуктуры. Гордиться что поравнялись с африкой - тупость.
ну не знаю. я живу в центре и работаю в центре. пробок не заметил
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:25
BIGor написав:
Не понимаю людей, которые фапают на киевские заторы. В столице Нигерии все то же самое. Заторы - признак отсталости/развалености общественного транспорта и городской инфрастуктуры. Гордиться что поравнялись с африкой - тупость.
В Чернигове или Полтаве проблемы с заторами почти нет. В Харькове, по сравнению с Киевом, метро пустое, в пгт можно без проблем везде дойти пешком или доехать на велике или скутере, а вот почему-то все в нерезиновый прутся.
В NY как с заторами? Тоже отсталый город?
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Vlad442
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:45
BIGor написав:Не понимаю людей, которые фапают на киевские заторы. В столице Нигерии все то же самое. Заторы - признак отсталости/развалености общественного транспорта и городской инфрастуктуры. Гордиться что поравнялись с африкой - тупость.
Заторы не признак отсталости и разваленности, иначе подавляющее большинство мегаполисов мира придется назвать отсталыми и разваленными.
Заторы - признак предельной концентрации транспортных средств в городе, который в частности может усугубляться и неразвитым ОТ, и несоответствием состояния инфраструктуры.
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Faceless
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:55
Прохожий сдохни прокурорская тварь.
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BIGor
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