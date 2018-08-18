Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:13
BIGor написав:
Только тупые люди сравнивают Киев с Нью-Йорком.
Пятница? Вещества? В чем тупость сравнивать транспортные проблемы мегаполисов?
Vlad442
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:30
Нет. Просто организм требует биту толстым концом в анус.
барабашов
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:43
BIGor написав:
Только тупые люди сравнивают Киев с Нью-Йорком.
а "умные" сравнивают Киев с Абужда, бугага
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:45
барабашов написав:
Нет. Просто организм требует биту толстым концом в анус.
+1
аудиторы они такие затейники
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:56
BIGor написав: Прохожий
сдохни прокурорская тварь.
за такое пора банить на месяц
X-Fresh
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:04
посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.
X-Fresh
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:07
X-Fresh написав:
посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.
но будет ведь еще дороже на момент поставки, не так ли?
remark
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:53
X-Fresh написав:
посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.
Кому оно нах надо на фоне Тетриса и Ко.
Так, чтобы понимать в какой *опе оно находится - фотка с автовокзала на Выдубичах:
Таки Выдубичи к последним домам - ближайшая станция метро.
airmax78
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