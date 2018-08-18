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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2221222222232224

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1114
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
238
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1114
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:13

  BIGor написав:Только тупые люди сравнивают Киев с Нью-Йорком.

Пятница? Вещества? В чем тупость сравнивать транспортные проблемы мегаполисов?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нет. Просто организм требует биту толстым концом в анус.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:43

  BIGor написав:Только тупые люди сравнивают Киев с Нью-Йорком.

а "умные" сравнивают Киев с Абужда, бугага :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:45

  барабашов написав:Нет. Просто организм требует биту толстым концом в анус.

+1
аудиторы они такие затейники :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:56

  BIGor написав:Прохожий сдохни прокурорская тварь.


за такое пора банить на месяц
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:07

  X-Fresh написав:посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.

но будет ведь еще дороже на момент поставки, не так ли?
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:53

  X-Fresh написав:посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.

Кому оно нах надо на фоне Тетриса и Ко.
Так, чтобы понимать в какой *опе оно находится - фотка с автовокзала на Выдубичах:
Зображення
Таки Выдубичи к последним домам - ближайшая станция метро.
airmax78
 
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