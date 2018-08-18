Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:07
X-Fresh написав:
посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.
но будет ведь еще дороже на момент поставки, не так ли?
remark
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:53
X-Fresh написав:
посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.
Кому оно нах надо на фоне Тетриса и Ко.
Так, чтобы понимать в какой *опе оно находится - фотка с автовокзала на Выдубичах:
Таки Выдубичи к последним домам - ближайшая станция метро.
airmax78
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:14
Цікаво як з НЛ ходять до Видубічей. І хто купує НЛ, щоб їздите у Метро Видубічі.
Поскотівський гумор непервершаний
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Бывалый
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:22
Бывалый написав:
Цікаво як з НЛ ходять до Видубічей. І хто купує НЛ, щоб їздите у Метро Видубічі.
Поскотівський гумор непервершаний
.
О, вот это чудо, которое меня на поскот поселило. А че поскот? Че не Ленпоселок? Или ипеня Таирова?
airmax78
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:34
airmax78 написав:
О, вот это чудо, которое меня на поскот поселило. А че поскот? Че не Ленпоселок? Или ипеня Таирова?
Я различаю одессита от неодесита.
Так вот ты обычный поскот, называй меня хоть чудом хоть чудовищем. Поскот это даже не место жизни, там есть вменяемыые люди. Поскот это мышлнеие и ты банальный представитель.
Бывалый
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:40
Местность называется Черная гора. По факту - яма. На фото центр - много много правее. Левее - только Оранж. Ну какие там могут быть 3 куе за метр - я не понимаю.
airmax78
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:41
Бывалый написав: airmax78 написав:
О, вот это чудо, которое меня на поскот поселило. А че поскот? Че не Ленпоселок? Или ипеня Таирова?
Я различаю одессита от неодесита.
Так вот ты обычный поскот, называй меня хоть чудом хоть чудовищем. Поскот это даже не место жизни, там есть вменяемыые люди. Поскот это мышлнеие и ты банальный представитель.
Четаржал.
airmax78
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:58
в рамках пятничного офтопа:
1959й год, узнаете место?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:14
kingkongovets Родина-Мать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:34
Бывалый написав: airmax78 написав:
О, вот это чудо, которое меня на поскот поселило. А че поскот? Че не Ленпоселок? Или ипеня Таирова?
Я различаю одессита от неодесита.
Так вот ты обычный поскот
, называй меня хоть чудом хоть чудовищем. Поскот это даже не место жизни, там есть вменяемыые люди. Поскот это мышлнеие и ты банальный представитель.
Нет слова поскот. Приставка "по" лишняя.
Vlad442
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