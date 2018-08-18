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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:07

  X-Fresh написав:посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.

но будет ведь еще дороже на момент поставки, не так ли?
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:53

  X-Fresh написав:посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.

Кому оно нах надо на фоне Тетриса и Ко.
Так, чтобы понимать в какой *опе оно находится - фотка с автовокзала на Выдубичах:
Зображення
Таки Выдубичи к последним домам - ближайшая станция метро.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:14

Цікаво як з НЛ ходять до Видубічей. І хто купує НЛ, щоб їздите у Метро Видубічі.

Поскотівський гумор непервершаний :P .
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:22

  Бывалый написав:Цікаво як з НЛ ходять до Видубічей. І хто купує НЛ, щоб їздите у Метро Видубічі.

Поскотівський гумор непервершаний :P .

О, вот это чудо, которое меня на поскот поселило. А че поскот? Че не Ленпоселок? Или ипеня Таирова?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:34

  airmax78 написав:О, вот это чудо, которое меня на поскот поселило. А че поскот? Че не Ленпоселок? Или ипеня Таирова?


Я различаю одессита от неодесита.

Так вот ты обычный поскот, называй меня хоть чудом хоть чудовищем. Поскот это даже не место жизни, там есть вменяемыые люди. Поскот это мышлнеие и ты банальный представитель.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:40

Местность называется Черная гора. По факту - яма. На фото центр - много много правее. Левее - только Оранж. Ну какие там могут быть 3 куе за метр - я не понимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:41

  Бывалый написав:
  airmax78 написав:О, вот это чудо, которое меня на поскот поселило. А че поскот? Че не Ленпоселок? Или ипеня Таирова?


Я различаю одессита от неодесита.

Так вот ты обычный поскот, называй меня хоть чудом хоть чудовищем. Поскот это даже не место жизни, там есть вменяемыые люди. Поскот это мышлнеие и ты банальный представитель.

Четаржал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в рамках пятничного офтопа:

1959й год, узнаете место?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:14

kingkongovets
Родина-Мать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:34

  Бывалый написав:
  airmax78 написав:О, вот это чудо, которое меня на поскот поселило. А че поскот? Че не Ленпоселок? Или ипеня Таирова?


Я различаю одессита от неодесита.

Так вот ты обычный поскот, называй меня хоть чудом хоть чудовищем. Поскот это даже не место жизни, там есть вменяемыые люди. Поскот это мышлнеие и ты банальный представитель.

Нет слова поскот. Приставка "по" лишняя.
Vlad442
 
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