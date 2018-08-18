RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2222222322242225

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:45

  Vlad442 написав:Нет слова поскот. Приставка "по" лишняя.

Соревнуетесь с бывалым в остроумии?
airmax78
 
Повідомлень: 26213
З нами з: 25.10.12
Подякував: 684 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:kingkongovets
Родина-Мать?


ага

1959 год. Очень интересное фото. Остановка "мост Патона". Собственно сам мост остался правее. За остановкой мы видим замечательные частные дома, которые скоро снесут, а вдали гору, на которой установят Родину-Мать. В целом, для создания парка на горе и окрестностях, ликвидировали несколько десятков домов. А люди тут жили поколениями, как минимум несколько сотен лет.
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 05 жов, 2018 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 05.06.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:49

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Нет слова поскот. Приставка "по" лишняя.

Соревнуетесь с бывалым в остроумии?

Нет, что вы, я же его лишен.
Из всех возможных похожих слов именно это больше подходит для человека, который кидает/обманывает собеседников, поэтому я подумал, что человек случайно неправильно написал слово и поправил его.

Посмотрите фильм на досуге. Аннотация.
Флетчер Рид — блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивать истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать».
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 05 жов, 2018 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 4812
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

макс с владом спорят об остроумии
теперь я видел все
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 05.06.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:теперь я видел все

Это кого-то тут волнует? Зачем нам это знать? Скоро начнете постить по утрам насколько удачно покакали?
Vlad442
 
Повідомлень: 4812
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:теперь я видел все

Это кого-то тут волнует? Зачем нам это знать? Скоро начнете постить по утрам насколько удачно покакали?


вы несчастный человек, влад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 05.06.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да ладно... Это я слышу от человека живущего в режиме доживания? У которого самое яркое событие дня излить душу на форуме?
Vlad442
 
Повідомлень: 4812
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:теперь я видел все

Это кого-то тут волнует? Зачем нам это знать? Скоро начнете постить по утрам насколько удачно покакали?


вы несчастный человек, влад
Он хоть Человек, а ты организм.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19115
З нами з: 20.04.08
Подякував: 354 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 00:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зависть разрушает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 05.06.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 00:10

  kingkongovets написав:
Vlad442 написав:Да ладно... Это я слышу от человека живущего в режиме доживания? У которого самое яркое событие дня излить душу на форуме?


зависть разрушает

Сформулируйте, чему можно завидовать в вашем случае? Я не вижу. Пенс, копающийся в огородике вызывает больше симпатии. В вашем случае чувство не зависти, а жалости. Вполне дееспособный человек похоронил себя, доживает, единственное общение и развлечение это форум на финансах, где он себя по всякому выпячивает.
Vlad442
 
Повідомлень: 4812
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2222222322242225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1151, 1152, 1153
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11523 2067742
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 21:58
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166621
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 868
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61928)
06.10.2018 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.