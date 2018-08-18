Соревнуетесь с бывалым в остроумии?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:45
Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:46
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ага
1959 год. Очень интересное фото. Остановка "мост Патона". Собственно сам мост остался правее. За остановкой мы видим замечательные частные дома, которые скоро снесут, а вдали гору, на которой установят Родину-Мать. В целом, для создания парка на горе и окрестностях, ликвидировали несколько десятков домов. А люди тут жили поколениями, как минимум несколько сотен лет.
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 05 жов, 2018 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:49
Нет, что вы, я же его лишен.
Из всех возможных похожих слов именно это больше подходит для человека, который кидает/обманывает собеседников, поэтому я подумал, что человек случайно неправильно написал слово и поправил его.
Посмотрите фильм на досуге. Аннотация.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 05 жов, 2018 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
макс с владом спорят об остроумии
теперь я видел все
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы несчастный человек, влад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да ладно... Это я слышу от человека живущего в режиме доживания? У которого самое яркое событие дня излить душу на форуме?
Додано: Суб 06 жов, 2018 00:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 06 жов, 2018 00:02
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зависть разрушает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 06 жов, 2018 00:10
Сформулируйте, чему можно завидовать в вашем случае? Я не вижу. Пенс, копающийся в огородике вызывает больше симпатии. В вашем случае чувство не зависти, а жалости. Вполне дееспособный человек похоронил себя, доживает, единственное общение и развлечение это форум на финансах, где он себя по всякому выпячивает.
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