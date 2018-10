Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:46

Yuri_T написав: kingkongovets

Родина-Мать?



ага



1959 год. Очень интересное фото. Остановка "мост Патона". Собственно сам мост остался правее. За остановкой мы видим замечательные частные дома, которые скоро снесут, а вдали гору, на которой установят Родину-Мать. В целом, для создания парка на горе и окрестностях, ликвидировали несколько десятков домов. А люди тут жили поколениями, как минимум несколько сотен лет. ага1959 год. Очень интересное фото. Остановка "мост Патона". Собственно сам мост остался правее. За остановкой мы видим замечательные частные дома, которые скоро снесут, а вдали гору, на которой установят Родину-Мать. В целом, для создания парка на горе и окрестностях, ликвидировали несколько десятков домов. А люди тут жили поколениями, как минимум несколько сотен лет.

