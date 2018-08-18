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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:51

  X-Fresh написав:посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.

А я посмотрел цены аренды в НПЛ и рядом расположенных хрущах на Неманской.
За последние 2-3 года, аренда в НПЛ даже немного просела, а в хрущах на Неманской выросла на 60-70%.
К тому же ремонты в хрущах воспринимается так же как и 2-3 года назад - бедненько,но чистенько. А ремонты трехлетней давности в НПЛ несколько устаревшими.
Как ни как, а мода на стильные ремонты кардинально меняется каждые 5 лет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:00

  kingkongovets написав:
Yuri_T написав:kingkongovets
Родина-Мать?


ага

1959 год. Очень интересное фото. Остановка "мост Патона". Собственно сам мост остался правее. За остановкой мы видим замечательные частные дома, которые скоро снесут, а вдали гору, на которой установят Родину-Мать. В целом, для создания парка на горе и окрестностях, ликвидировали несколько десятков домов. А люди тут жили поколениями, как минимум несколько сотен лет.

я ранее не видел это фото. спс.
помню кольцевой разворот трамвая на этом месте.
плюс склон - так и сложилось ощущение
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:15

  trololo написав:Натт, а что с ирпенем (вашим комплексом)? остается вам или мужу? или продаете?

Остается бывшему мужу. Раздел имущества уже оформлен у нотариуса.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:21

  UA написав:
  X-Fresh написав:посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.

А я посмотрел цены аренды в НПЛ и рядом расположенных хрущах на Неманской.
За последние 2-3 года, аренда в НПЛ даже немного просела, а в хрущах на Неманской выросла на 60-70%.
К тому же ремонты в хрущах воспринимается так же как и 2-3 года назад - бедненько,но чистенько. А ремонты трехлетней давности в НПЛ несколько устаревшими.
Как ни как, а мода на стильные ремонты кардинально меняется каждые 5 лет.


мода быстро проходит, а вот хрущ у метро - самый надежный источник кешфло
одни предлагают срочно проваливать хрущи и прочий совкошлак и немедленно занимать очередь в оп застройщиков, ибо "совкошлак обесценивается в ноль", другие скупают говнострои в гетто и пишут стены текста обосновывая свои инвестиции в "массовый сегмент", корона третьих не помещается в немодные мопы и дома без керамофасадов, четвертые десятилетиями снимают совкошлак и мечтают о просторных детских в доме возле парка, а хрущ десятилетиями дает стране угля
пусть мелковатого, зато стабильно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:24

kingkongovets А на почве чего тогда один адепт хрущей у метро тронулся рассудком?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:30

  airmax78 написав:kingkongovets А на почве чего тогда один адепт хрущей у метро тронулся рассудком?


тут мы становимся на зыбкую почву гипотез и предположений
думаю шо чел купил искомый хрущик - который по его простодушному убеждению должен был не только содержать хозяина, принося кешфло, но при этом еще и непременно дорожать с течением времени - и настроился на обеспеченную старость
а тут майдан, бЭндеровцы, шум-гам, война, агрессия - и хрущик внизапна нехило просел в цене
чел запаниковал - картина мира то рушится - и слился на дне (никого кстати не напоминает?)
подсчитал убытки, прослезился и начал заливать горе алкоголем
ну и на основе своего опыта вывел теорию об убыточности инвестиций в недвигу в целом
шо то в этом духе, полагаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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