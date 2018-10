Додано: Суб 06 жов, 2018 10:21

UA написав: X-Fresh написав: посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр. посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.

пусть мелковатого, зато стабильно мода быстро проходит, а вот хрущ у метро - самый надежный источник кешфлоодни предлагают срочно проваливать хрущи и прочий совкошлак и немедленно занимать очередь в оп застройщиков, ибо "совкошлак обесценивается в ноль", другие скупают говнострои в гетто и пишут стены текста обосновывая свои инвестиции в "массовый сегмент", корона третьих не помещается в немодные мопы и дома без керамофасадов, четвертые десятилетиями снимают совкошлак и мечтают о просторных детских в доме возле парка, а хрущ десятилетиями дает стране угляпусть мелковатого, зато стабильно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.